В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом году
Российским гражданам не следует рассчитывать на то, что они смогут до конца года поехать в отпуск за границу.
Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в этом случае велик риск того, что купленные авиабилеты и брони в гостиницах «сгорят» из-за коронавируса.
Он пояснил, что до 2021 года пандемия коронавируса вряд ли позволит государствам открыть границы и поэтому поездки за рубеж не выглядят возможными.
При этом Рязанский уверен в том, что, когда ограничения будут сняты, поездки на отдых за рубеж обойдутся туристам недорого.
Сенатор также полагает, что россияне смогут отдохнуть внутри страны в сентябре — октябре, так как велик шанс, что черноморские курорты вряд ли откроются летом. По его мнению, в начале осени лучше всего будет отправиться на машине по регионам, где туристическая инфраструктура уже начнет работать.
Ранее ИА Newstes сообщало, что исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна предсказали, что пандемия коронавируса закончится в России 8 августа.