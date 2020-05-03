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В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом году

В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом году

Российским гражданам не следует рассчитывать на то, что они смогут до конца года поехать в отпуск за границу.

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в этом случае велик риск того, что купленные авиабилеты и брони в гостиницах «сгорят» из-за коронавируса.

«Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы», — приводит слова сенатора РИА Новости.

Он пояснил, что до 2021 года пандемия коронавируса вряд ли позволит государствам открыть границы и поэтому поездки за рубеж не выглядят возможными.

При этом Рязанский уверен в том, что, когда ограничения будут сняты, поездки на отдых за рубеж обойдутся туристам недорого.

«Заинтересованность отелей за рубежом будет очень высокой, и появится очень много выгодных предложений», — сказал он.

Сенатор также полагает, что россияне смогут отдохнуть внутри страны в сентябре — октябре, так как велик шанс, что черноморские курорты вряд ли откроются летом. По его мнению, в начале осени лучше всего будет отправиться на машине по регионам, где туристическая инфраструктура уже начнет работать.

Ранее ИА Newstes сообщало, что исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна предсказали, что пандемия коронавируса закончится в России 8 августа.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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