В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

Анастасия Иванова

Андрей Губин последние годы ведет затворнический образ жизни, редко выбираясь из дома для встреч с друзьями. Недавно он все-таки увиделся с коллегами и отметил день рождения. Поклонники были рады увидеть любимого певца, хотя его болезненный вид и удивил пользователей Сети.

30 апреля российскому певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. День рождения звезда отмечал скромно в кругу знакомых и коллег в Подмосковье, среди них можно было заметить композитора Ульяну Каракоз, а также близкого друга Тараса Ващишина. Судя по фото, компания хорошо провела время и поддержала музыканта, который последние годы редко появляется на публике.

В социальных сетях обратили внимание на то, что Губин выглядит плохо. Он заметно постарел и осунулся — и это несмотря на то, что ему всего 46 лет! «Я все равно вижу: он счастлив», «Это все тот же Андрей, печально, что люди обращают внимание на внешность», «Я бы его не узнала», «Постарел», — оставляют комментарии в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году появилась новость о возвращении Губина на сцену. Информацию об этом сообщил Ващишин, опубликовав кадр из студии и подписав: «У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки», — сказал Тарас.

Но радость поклонников была недолгой — через несколько дней певец сам вышел на связь и опроверг эту новость. «Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — уверяет певец.





Ранее у Губина диагностировали левостороннюю прозопалгию лица — недуг нервной системы, вызывающий постоянные боли и судороги в области лица. Медики говорят, что он появляется из-за стресса или хронической усталости. Сейчас звезда 90-х живет в московской квартире, где у него оборудована музыкальная студия — там он записывает новые композиции.

Фото: Legion-Media, Instagram