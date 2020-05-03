Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Швеции пожалели об отказе ввести карантин

В Швеции пожалели об отказе ввести карантинФото: TT NEWS AGENCY / Reuters

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество заражений коронавирусом и летальных исходов за день значительно сократилось. Об этом сообщает Daily Mail.

Именно Тегнелл является одним из идеологов отказа от жестких мер и поддержания нормального ритма жизни в стране. В Швеции продолжают работать бары, рестораны и школы на фоне пандемии.

«Я считаю, что самое важное — всегда пытаться сделать как можно лучше с теми знаниями и инструментами, что у нас есть. И быть всегда достаточно скромными, потому что, возможно, придется изменить свое решение», — заявил эксперт.

1 мая в Швеции коронавирусом заразились 428 человек, при этом 30 апреля было выявлено 790 инфицированных. Количество смертей по сравнению с предыдущим днем также сократилось с 124 до 67.

Шведская модель борьбы с распространением коронавируса вызывает горячие споры. Ее главной особенностью является отказ от карантина и временного закрытия предприятий. Так, президент США Дональд Трамп выступил с ее критикой и заявил, что «Швеция тяжело поплатится за это решение».

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения полагает, что Швеция может стать примером нормальной жизни после отмены карантина.

По последним данным, в Швеции зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 2,6 тысяч человек скончались в результате пандемии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора
Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора
Одежда для домашних тренировок, нарядное белье и купальники: смотрим новые лукбуки
Одежда для домашних тренировок, нарядное белье и купальники: смотрим
Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете
Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете
"Уникальная история". Проценко уточнил, почему COVID не расползся по РФ
"Уникальная история". Проценко уточнил, почему COVID не расползся по
Палата класса «люкс» и бассейн: все о больнице, в которой Михаил Мишустин лечится от коронавируса
Палата класса «люкс» и бассейн: все о больнице, в которой Михаил
"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"
"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"
МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»
МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»

Топ на сегодня

Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

Число заражений коронавирусом в Италии уменьшилось
Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
В Италии отметили снижение числа новых инфицированных коронавирусом