В Узбекистане еще 31 человек заразился коронавирусом

Анастасия Иванова

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане в воскресенье выросло на 31 человека и достигло 2149, число выздоровевших - на 48, до 1319, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2118, девять пациентов скончались, 1271 выздоровели.

"По состоянию на 3 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2149", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу – 47, в четверг - 37.

В пресс-службе уточнили, что в воскресенье выздоровели и отправились на реабилитацию 48 пациентов, общее число поправившихся достигло 1319 человек.