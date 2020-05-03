В Волгоградской области полицейский заболел COVID-19

Вадим Карасев

У сотрудника полиции в Волгоградской области подтверждён коронавирус. Полицейского ОМВД по Светлоярскому району госпитализировали в инфекционную больницу № 1 города Волгограда.

Известно, что страж правопорядка находился некоторое время в Узбекистане, куда ездил по личным делам. Вернувшись домой, мужчина прошёл тест на коронавирус, как и все, кто возвращаются в область из других неблагоприятных по COVID-19 регионов или стран.

Тест на коронавирус показал положительный результат и сейчас полицейский проходит лечение.

В регионе с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 386 случаев заражения, девять человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает „NR“.

Читайте также: За сутки в Волгоградской области коронавирусом заразились трое детей