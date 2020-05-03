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В Волгоградской области полицейский заболел COVID-19

В Волгоградской области полицейский заболел COVID-19

У сотрудника полиции в Волгоградской области подтверждён коронавирус. Полицейского ОМВД по Светлоярскому району госпитализировали в инфекционную больницу № 1 города Волгограда.

Известно, что страж правопорядка находился некоторое время в Узбекистане, куда ездил по личным делам. Вернувшись домой, мужчина прошёл тест на коронавирус, как и все, кто возвращаются в область из других неблагоприятных по COVID-19 регионов или стран.

Тест на коронавирус показал положительный результат и сейчас полицейский проходит лечение.

В регионе с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 386 случаев заражения, девять человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает „NR“.

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По материалам: u-f.ru

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