Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»

Вадим Карасев

Кадр: Telegram-канал BAZA

Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала актера Ивана Охлобыстина за участие в пасхальной службе «для избранных» в московском храме, несмотря на пандемию коронавируса и режим самоизоляции в столице. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

«Когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу, я зверею», — отметила Водонаева.

По словам ведущей, нет приличных слов, чтобы описать ее мнение по поводу подобных действий. «Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!?» — возмутилась она. Она назвала Охлобыстина «придворным шутом», которому не объяснили смысл самоизоляции.

Водонаева добавила, что именно из-за таких безответственных людей, как Охлобыстин, количество зараженных все время растет. «Я просто в шоке!» — подчеркнула ведущая, пояснив, что на решение актера не повлияло даже то, что у его дочери ранее обнаружили коронавирус.

Пасхальная служба «для избранных» в Москве состоялась в ночь на воскресенье, 19 апреля, несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Служба прошла в храме Софии Премудрости Божией, расположенном на острове Балчуг напротив Кремля.

Русская православная церковь (РПЦ) по рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан и проводить службы только при участии клира. Однако в храме, где находился Охлобыстин с семьей, присутствовало 50-60 человек. Дочь Охлобыстина недавно переболела коронавирусной инфекцией.