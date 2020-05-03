Вокруг популярного интернет-магазина разгорается скандал из-за книги о войне на Донбассе

Анастасия Иванова

Книжный магазин Yakaboo попал в скандал из-за книги о войне на Донбассе. В литературной подборке магазина читатели обнаружили книгу «Гамарджоба, панове» некоего Александра Архипова. Рассказ ведется от имени российского военного, приехавшего в Донецк. Читателю при этом внушается мысль, что все происходящее в регионе — это ни что иное как гражданская война.

Кремлевские пропагандистские тезисы о «гражданской войне на Донбассе» проникли и на обложку книги, и в ее аннотацию на сайте магазина.

Украинские писатели и переводчики не скрывают своего возмущения. Ветеран АТО и военный писатель Валерий Ананьев предложил объявить бойкот магазину. «Уже давно решил для себя, что с Yakaboo не буду иметь дела никогда в жизни», — заявил он.

После волны негодования магазин удалил книгу с сайта.

Дальнейшее расследование показало, что книга вероятно не украинского происхождения. Торговый дом «Логос Украина» настаивает, что его ошибочно указали издателем. Скорее всего, произведение выпущено издательством «Логос» из российского Ставрополя.

Напомним, ранее в учебниках для украинской школы обнаружили тексты о «миролюбивой России». А в аннексированном Крыму оккупанты через школьную литературу внушают детям пропаганду о «крымских татарах-коллаборантах».