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Волгоградцам запретили въезд в леса и природные парки

Волгоградцам запретили въезд в леса и природные парки

В Волгоградской области вводится запрет на въезд в леса и природные парки. Ограничение вступает в силу с 4 мая и будет действовать на протяжении трех недель.

Вопреки ожиданиям, столь серьезная мера вводится не по причине эпидемии нового коронавируса, а в связи с ростом числа пожаров, возникающих по вине человека. Действующий режим самоизоляции и дополнительные выходные дни привели к увеличению природных пожаров в регионе.

За соблюдением введенного с 13 апреля противопожарного режима и новых мер будет следить Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Новые шаги по запрету нахождения в лесах и природных парках для местного населения будут сопровождаться установлением шлагбаумов, контрольно-пропускных пунктов и пр.

Совместными силами полиции, лесничеств и казачества организованы постоянные рейды с целью выявления и пресечения нарушений установленных запретных мер.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также поставил задачу по усилению профилактической работы с населением в части противопожарной безопасности.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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