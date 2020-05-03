Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19

"Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19

"Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19

Центр общественного здоровья Украины опубликовал правила вызова экстренной медицинской помощи при подозрении на коронавирус.

Медики напомнили, что в случае подозрения на COVID-19, диспетчеру экстренной медицинской помощи необходимо сообщить о симптомах, информацию о путешествиях и возможных контактах с больным Также необходимо сообщить данные заболевшего, домашний адрес, с какого номера идет вызов. При этом вызывающий карету скорой помощи должен не впадать в панику и четко отвечать на все вопросы диспетчера.

Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь.

Все другие вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, нужно решать со своим семейным врачом.

Ранее главный врач Александровской больницы в Киеве рассказала, от чего зависит успех в лечении коронавирусной инфекции.

Напомним, на утро 3 мая в Украине подтверждены 11 913 случаев COVID-19. Зафиксированы 288 случаев с летальным исходом и 1547 случаев выздоровления пациентов.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты
Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты
Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против России
Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против России
Простая медитация для развития ясновидения и сильной интуиции
Простая медитация для развития ясновидения и сильной интуиции
Россияне поделились планами после завершения самоизоляции
Россияне поделились планами после завершения самоизоляции
Тайная личная жизнь Данилы Козловского
Тайная личная жизнь Данилы Козловского
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок на 4 тыс. рублей
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок на 4 тыс.
Собчак назвала реальную причину травли ведущей «Орла и решки»
Собчак назвала реальную причину травли ведущей «Орла и решки»
Стало известно, кто снимет анимационный фильм-приквел о "Трансформерах"
Стало известно, кто снимет анимационный фильм-приквел о
"Кашель стоит оглушающий". Актриса Васильева о реальном масштабе COVID-19
"Кашель стоит оглушающий". Актриса Васильева о реальном масштабе
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге
Битва платьев: Ким Кардашьян против Дарьи Коноваловой
Битва платьев: Ким Кардашьян против Дарьи Коноваловой
В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом году
В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом

Топ на сегодня

Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского»
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева сбежала от врачей
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева

Еще по теме

Супрун: Скорую помощь никто не отменяет
Минздрав: около миллиона человек рискуют не получить скорую медпомощь
В Мариуполе из-за кражи кабеля не работает телефон службы «103»
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19