Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов

ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов

ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
Судья Верховного суда приостановил решение правительства Бразилии, которое обязывало венесуэльских дипломатов покинуть страну, сообщает портал Infobae.

Суд потребовал от президента и главы МИД Бразилии разъяснить, почему было принято решение о выдворении дипломатов.

К такому выводу судья Луис Роберту Баррозу пришел, рассмотрев обращение депутата от Партии трудящихся.


МИД Венесуэлы сообщил, что власти Бразилии принуждают дипломатический персонал и консульских работников Боливарианской республики к преждевременному выезду из страны.

Они должны были уехать 2 мая.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов
Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов
Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой
Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой
Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения
Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня
ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы
Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею стать
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем
Москва удвоила число тестирований на Covid-19
Москва удвоила число тестирований на Covid-19
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Топ на сегодня

Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса

Еще по теме

ВС Бразилии отклонил апелляцию о незаконности импичмента Роуссефф
Венесуэла объявила бразильского и канадского дипломатов личностями нон грата
СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы
Экс-президенту Бразилии Луле да Сильва снова запретили давать интервью