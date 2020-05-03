ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов

Анастасия Иванова

Судья Верховного суда приостановил решение правительства Бразилии, которое обязывало венесуэльских дипломатов покинуть страну, сообщает портал Infobae.

Суд потребовал от президента и главы МИД Бразилии разъяснить, почему было принято решение о выдворении дипломатов.

К такому выводу судья Луис Роберту Баррозу пришел, рассмотрев обращение депутата от Партии трудящихся.

МИД Венесуэлы сообщил, что власти Бразилии принуждают дипломатический персонал и консульских работников Боливарианской республики к преждевременному выезду из страны.

Они должны были уехать 2 мая.