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Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой витамина D

Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой витамина D

Ученые Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии предположили, что высокая смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в некоторых странах Европы объясняется нехваткой витаминов.

В опубликованном научном исследовании говорится, что жители наиболее пострадавших стран Европы – Италии и Испании – традиционно испытывают дефицит витамина D. Средний его показатель в крови у них составляет 26-28 нмоль/л, в то время как для здорового организма это значение начинается с 30 нмоль/л.

Наибольшой уровень витамина D замечен у скандинавов, в среднем 45 нмоль/л. В этом регионе не замечено высокой смертности, а также нет жесткого карантина. Медики Финляндии в частности считают, что польза прогулок на свежем воздухе перевешивает опасность заразиться COVID-19.

Всего в мире зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19. 244 тысячи человек умерли, 1,12 млн выздоровели. Каждый третий инфицированный – житель Соединенных Штатов. На втором и третьем месте Испания и Италия, пятерку наиболее пострадавших стран замыкают Великобритания и Франции. Россия находится на седьмом месте.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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