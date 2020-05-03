Закон подлости: почему плохие вещи случаются с хорошими людьми и как изменить это

Вадим Карасев

Один из самых загадочных законов Вселенной — закон подлости. Исследователи рассказывают, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми, а также дают рекомендации, которые помогут обмануть закон подлости и взять происходящее под контроль.

Очень часто происходят ситуации, когда непредвиденные сложности мешают достижению цели. Закон невезения распространяется на все сферы жизни, начиная от бытовых мелочей и заканчивая серьезными делами. Очередь слева всегда движется быстрее, машина ломается в самый неподходящий момент, на телефоне кончается зарядка прямо перед важным звонком, а перед ответственной встречей проливается кофе на последнюю чистую рубашку. В таких ситуациях невольно возникает вопрос: «Что за закон подлости?». Фраза крылатая, но многие ли задумывались о том, что такое закон подлости и почему плохие вещи всегда случаются с хорошими людьми? Можно ли это изменить? И если можно, то как?

Закон подлости, или почему плохие вещи случаются с хорошими людьми

Закон подлости гласит: если есть риск, что произойдет какая-то неприятность, то она обязательно произойдет. Отмечено, что это правило чаще всего касается тех, кто слишком серьезно относится к проблемам и сильно переживает из-за неудач. Это приводит к потере жизненной энергии и позитивного мышления.

Можно перечислить огромное количество жизненных ситуаций, проверяющих хороших людей на прочность. Но специалисты убеждены, что сам человек повинен в большинстве своих проблем. Вселенная посылает подсказки, которые люди просто не замечают, поэтому и получают различные недоразумения и неприятности.

Наши возможности безграничны, и многое зависит от внутреннего настроя и отношения к жизни. Закон подлости — ничто иное как результат негативного мышления, безответственности, беспокойства, иррациональной тревоги и зацикливания на проблемах.

Закон подлости не похож на закон бумеранга. Все происходит из-за того, что в головах многих людей закреплены негативные программы: низкая самооценка, неуверенность в своих силах, недоверие к другим. Весь этот внутренний негатив притягивает к человеку череду неудач. Чтобы этого избежать, нужно менять свое мировосприятие и практиковать позитивное мышление.





Как обойти закон подлости

Понизьте субъективную важность события. По словам психологов и эзотериков, закон подлости имеет столь сильное влияние из-за того, что людям легче обвинить в своих проблемах внешние обстоятельства, а не себя: уволили с работы — виновато начальство, а не собственная безответственность. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверяют, что чтобы обмануть закон невезения, нужно руководствоваться правилом: жизнь на 15% состоит из событий и на 85% — из реакций на них.

Помните о силе мысли. Согласно эзотерическим учениям, Вселенная чутко прислушивается к нашим желаниям, но если они слишком сильные, происходит сбой и для равновесия посылаются различные мешающие обстоятельства. Специалисты не зря рекомендуют загадывать желания и отпускать их, не думая об их исполнении. При таком подходе влияние закона подлости сводится к минимуму.

Начните мыслить позитивно. Прекратите с ужасом думать о том, что счастье не может длится вечно. Тревога и беспокойство — отличная почва для того, чтобы активировать «закон падающего бутерброда». Да, от проблем никто не застрахован, но если все время рисовать в голове ужасные сценарии развития событий, то жизнь будет состоять из бесконечных трудностей. Решайте проблемы по мере их поступления, не привлекая их намеренно. А если вы сейчас переживаете сложный период, вспомните, что после черной полосы всегда наступает белая: проблемы не вечны.