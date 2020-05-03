Замглавы Якутии опубликовала и удалила новость о трети зараженных на Чаянде

Лидия Мартынова

Замглавы Якутии опубликовала новость о том, что треть вахтовиков на Чаяндинском месторождении заразилась коронавирусом. А потом удалила свое сообщение в соцсети.

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина опубликовала в телеграм-канале сообщение о заразившихся на Чаяндинском месторождении вахтовиках. «Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у трети работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование. Это почти 3 500 человек, у 90% из которых, по словам инфекциониста, заболевание проходит бессимптомно», — говорилось в новости.

Иллюстрация: sakhalife.ru.

Позже сообщение исчезло, однако, например, издание Sakhalife успело сделать скриншот. «Изданию SakhaDay.ru сообщили, что зараженных 1 тысяча, мол, „гостья оговорилась“», — позже написало издание.

Источник РБК в правительстве Якутии рассказал, что многочисленные случаи не подтверждены: «Тестирование проводили медики СОГАЗа, лабораториями Роспотребнадзора эти данные не подтверждены».

Тем временем в «Газпром добыча Ноябрьск» сообщили, что на ключевом объекте Чаяндинского месторождения — Установке комплексной подготовки газа № 3 — сегодня трудятся в закрытом режиме 50 работников. «Для них в закрытом контуре созданы все необходимые бытовые условия, включая средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Это позволяет дежурному персоналу, обеспечивающему бесперебойность технологического процесса, не покидать „чистую“ зону, работать полностью автономно и не вступать в дополнительные контакты», — говорится в официальной информации компании.

Как сообщало ИА Newstes, в конце апреля в Сети появилось видео стихийного митинга во временном поселке вахтовиков на Чаяндинском месторождении, которое служит ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай.

С середины апреля месторождение находится на полном карантине, и вахтовики недовольны, что в их поселке нет изоляции больных коронавирусом от здоровых. Вахтовики также жаловались на то, что в столовой поселка их кормят «комбикормом».

«Где карантин? Где маски? Ничего нет!»; «Согнали нас в общаги, больных и здоровых, вместе заразу носим!»; «Я сижу тут без денег, заболею, а потом все мы тут заболеем! Предоставьте нам изоляцию!» — неполный список требований рабочих.

В интернете распространялось обращение вахтовиков из Чаянды ко всем гражданам России. «На 73 км около объекта УКПГ-3 нас незаконно удерживают с 15 апреля 2020 года. В связи с возникшим очагом заболеваемости вирусом сотрудников „Газпром добыча Ноябрьск“ остановили работы на объектах и содержат нас во ВЗиСе (временные здания и сооружения. — ИА Newstes) в качестве подозреваемых на заболевание. Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые местным начальством меры по изоляции подозреваемых ни к чему ни приводят. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе, о судьбе выявившихся больных во ВЗиСе может привести к непоправимым последствиям. Мы призываем к гражданской ответственности те службы и общественные учреждения, которые призваны заботиться о людях, о благосостоянии страны. Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда», — говорилось в обращении.

Прокуратура Ленского района Якутии в ответ на события начала проверку соблюдения прав вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В «Газпроме» при этом сообщили, что вопросы обеспечения деятельности вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии находятся в компетенции подрядных организаций.

Глава Якутии Айсен Николаев при этом сообщил, что под руководством полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева подписан план действий, предусматривающий вывоз вахтовиков в ближайшие дни. «За последние сутки мы провели достаточно серьезную работу с руководством „Газпрома“, подрядных организаций, Роспотребнадзором, правительством страны. Согласован и подписан план действий, который предусматривает начало вывоза вахтовых рабочих в ближайшие дни. Мы его начинаем реализовывать. Очень важно, чтобы „Газпром“ сохранял порядок в вахтовых поселках. Мы за то, чтобы как можно быстрее все медицинские мероприятия провести и вывести оттуда людей, у которых вахта закончилась», — цитировала пресс-служба правительства Якутии Айсена Николаева.