Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Вадим Карасев

Разведывательный союз "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, подготовил доклад, согласно которому власти Китая уничтожали и скрывали информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство КНР, говорится в документе, сначала скрыло факт наличия вируса в лабораториях, а затем, когда он потребовался для создания вакцины, отказывалось его предоставлять вирусологам. Как сообщает Daily Telegraph, они также до 20 января отказывались признать, что вирус передается от человека к человеку, хотя это было очевидно.

В исследовании содержатся утверждения о том, что уханьские ученые контактировали с австралийскими коллегами по вопросу смертельно опасных вирусов, которые переносят летучие мыши. Один из патогенов, изучавшийся в лабораториях, был найден в пещере в провинции Юньнань, но некоторые западные спецслужбы считают, что его геном не совпадает с COVID-19. Другие уверены, что произошла утечка – первым заразившимся был сотрудник института вирусологии.

Всего в мире зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19. 244 тысячи человек умерли, 1,12 млн выздоровели. Каждый третий инфицированный – житель Соединенных Штатов. На втором и третьем месте находятся Испания и Италия, пятерку наиболее пострадавших стран замыкают Великобритания и Франции. Россия находится на седьмом месте.