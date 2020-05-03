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Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Разведывательный союз "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, подготовил доклад, согласно которому власти Китая уничтожали и скрывали информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство КНР, говорится в документе, сначала скрыло факт наличия вируса в лабораториях, а затем, когда он потребовался для создания вакцины, отказывалось его предоставлять вирусологам. Как сообщает Daily Telegraph, они также до 20 января отказывались признать, что вирус передается от человека к человеку, хотя это было очевидно.

В исследовании содержатся утверждения о том, что уханьские ученые контактировали с австралийскими коллегами по вопросу смертельно опасных вирусов, которые переносят летучие мыши. Один из патогенов, изучавшийся в лабораториях, был найден в пещере в провинции Юньнань, но некоторые западные спецслужбы считают, что его геном не совпадает с COVID-19. Другие уверены, что произошла утечка – первым заразившимся был сотрудник института вирусологии.

Всего в мире зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19. 244 тысячи человек умерли, 1,12 млн выздоровели. Каждый третий инфицированный – житель Соединенных Штатов. На втором и третьем месте находятся Испания и Италия, пятерку наиболее пострадавших стран замыкают Великобритания и Франции. Россия находится на седьмом месте.

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По материалам: uposters.ru

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