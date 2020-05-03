Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Вадим Карасев

Фото: @vasileva_vtg

Народная артистка России Татьяна Васильева, у которой ранее был обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии в Instagram.

По словам актрисы, у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Она добавила, что ее легкие поражены не сильно, поэтому ей разрешили лечиться дома. «В больнице и без меня много забот», — отметила Васильева.

Артистка также рассказала, что несколько дней подряд у нее поднималась температура, но она не придавала этому значения. Однако после появления кашля и жжения в глазах, она решила обратиться за медицинской помощью.

Васильева призналась, что, приехав в медучреждение, она осознала масштаб эпидемии. Она рассказала, что ей пришлось восемь часов ждать скорую помощь, а после этого еще четыре часа готовились результаты компьютерной томографии. «Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — добавила артистка.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра «Миллениум». Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».