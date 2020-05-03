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Заряд позитива на день: Пелагея поделилась новыми снимками с дочерью Таисией

Заряд позитива на день: Пелагея поделилась новыми снимками с дочерью Таисией

Режим вынужденной самоизоляции испортил настроение многим людям: кого-то раздражает постоянное соседство с домашними, а кто-то, наоборот, тоскует от одиночества и невозможности повидаться с родными и друзьями. Да и новостные ленты, полные печальной статистики по коронавирусу, не добавляют оптимизма.

33-летняя певица Пелагея решила исправить эту ситуацию и внести немного позитива в ленты своих подписчиков.


Пелагея с дочерью Таисией

Певица поделилась новыми снимками со своей трехлетней дочерью Таисией. На них обе задорно улыбаются.

Хорошего настроения!

— подписала кадры Пелагея, и, судя по комментариям, ее пожелание сбылось.


Какие же вы красивые! Два улыбающихся солнышка! Тася однозначно копия вас, Поля!

Очень любим Пелагею и Тасю! Сразу настроение поднялось!

Тася — копия Пелагеи в детстве. Люблю, обожаю. Желаю здоровья, счастья!

Мамина доча!

Зашла в инстаграм, увидела эту красоту! Настроение в два счета поднялось!

Какие же вы солнечные!

— писали поклонники Пелагеи в комментариях.

Где именно было сделано селфи, понять трудно, но, судя по всему, мама и дочка все-таки выбрались на прогулку на свежем воздухе.

В остальном певица примерно соблюдает режим самоизоляции, и дома с дочкой явно не скучает. Не так давно Пелагея поделилась трогательным видео, на котором Таисия предстала с накрашенными фломастерами глазами. Первые попытки дочери стать бьюти-блогером Пелагея, кажется, не очень оценила, но и ругать не стала.

Таисия, ты красивая и когда не накрашена,

— отметила она.

Напомним, в декабре прошлого года Пелагея рассталась с отцом Таисии 28-летним хоккеистом Иваном Телегиным. У спортсмена сейчас роман с бизнесвумен Марией Гончар. Период самоизоляции пара проводит вместе. Не так давно Иван и Мария поделились совместным селфи, призвав всех тоже не выходить без надобности на улицу.


Иван Телегин и Мария Гончар

Несмотря на расставание (официально развод пара еще не оформила), Иван и Пелагея, судя по всему, сохранили хорошие отношения ради ребенка — день рождения Таисии в январе они отметили вместе.


Пелагея и Иван Телегин с дочерью Таисией
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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