Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок на 4 тыс. рублей

Влада Некрасова

Сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов готовятся осуществлять контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства, с 12 мая ношение этих средств индивидуальной защиты в регионе станет обязательным.

Соответствующее постановление подписал губернатор Мособласти Андрей Воробьев. Документ определяет введение масочного режима с 1 мая. Однако до 12 мая жителей штрафовать не будут, а «вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры».

С 12 мая мера уже будет носить не рекомендательный, а обязательный характер — за нарушение правила жителей области могут оштрафовать в соответствии с подмосковным КоАП РФ на 4 тыс. рублей.

Также известно, что с 29 марта до 12 апреля в регионе действует обязательный режим домашней самоизоляции. В общественных местах гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Напомним, что, по данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло на 9 623 и составило 124 054 человека. Выздоровели 15 013 человек, 1 222 человека умерли.

Как сообщало ИА Newstes, ранее мэр столицы Сергей Собянин пообещал ужесточить пропускной режим в Москве в том случае, если на улицах города будет «слишком много людей».