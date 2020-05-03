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Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности: первое фото

Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности: первое фото

В конце апреля в прессе появились сообщения о том, что 33-летняя актриса Лиа Мишель ждет первенца, но официально информация еще не подтверждалась — репортеры People ссылались на свой источник. Но звезда сериала "Хор" решила не томить публику слишком долго.

Вчера Лиа опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой прекрасно заметно, что она действительно ждет ребенка.


Лиа Мишель

Так благодарна,

— актриса сопроводила снимок лаконичным комментарием.

Пол ребенка Лиа решила пока не раскрывать, добавив к сообщению нейтральный эмоджи.


Пост знаменитости собрал уже более полутора миллионов лайков. Поздравить Мишель успели не только поклонники, но и некоторые коллеги.

Плачу и кричи от радости! Люблю тебя,

— написала Эмма Робертс.

Отец ребенка — 37-летний бизнесмен и президент компании AYR Зенди Рейх, за которого Лиа вышла замуж в марте прошлого года. Церемония прошла в Северной Калифорнии. Для пары это будет первенец.

Источник поделился с репортерами, что Лиа и Зенди очень хотели детей. Напомним, что незадолго до 30-летия Мишель был диагностирован синдром поликистозных яичников (болезнь сопровождается в том числе отсутствием или нерегулярностью овуляции).


Лиа Мишель и Зенди Рейх

Кажется, намечается настоящий звездный бэби-бум! Напомним, не так давно радостными новостями о скором пополнении поделились также Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер, Джиджи Хадид и Зейн Малик, а также Эшли Симпсон и Эван Росс.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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