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Звездный Instagram: как знаменитости встречают весну

Звездный Instagram: как знаменитости встречают весну

На улице весна и солнце, а люди продолжают сидеть по домам, соблюдая режим самоизоляции. Хорошо, что дома есть чем заняться: Настя Ивлеева и другие блогеры ведут прямые эфиры и устраивают безумные челленджи, Полина Киценко, Наталья Ионова, Бритни Спирс и другие адепты здорового образа жизни мотивируют своих подписчиков заниматься спортом, Кайли Дженнер загорает у бассейна...

Вечеринкам карантин тоже не помеха: так, на этой неделе домашние посиделки с родными устроила Оксана Самойлова, отпраздновавшая 32-й день рождения, и Джиджи Хадид, для которой 25-летие совпало с радостным событием, — модель ждет ребенка от своего бойфренда Зейна Малика.

Чем еще занимались звезды — смотрите в нашей инстаграм-поборке!


Настя Ивлеева


Анастасия Решетова с сыном


Пелагея


Ирина Шейк


Ксения Собчак


Дарья Клюкина


Виктория Лопырева


Елена Перминова с сестрой


Нюша с дочерью


Настя Каменских


Кристина Асмус


Екатерина Варнава


Елена Темникова с дочерью


Владимир Пресняков и Наталья Подольская


Наталья Ионова


Равшана Куркова


Юлианна Караулова


Ким Кардашьян


Кайли Дженнер


Кортни Кардашьян


Белла Хадид


Кэндис Свейнпол


Синди Кроуфорд


Дерек Бласберг


Джаред Лето


Джессика Бил


Бритни Спирс


Дженна Дьюэнн с дочерью


Люк Эванс


Криштиану Роналду


Рита Ора


Милла Йовович


Изабель Гулар


Влад Соколовский


Тимати с сыном


Айза Анохина


Мария Шарапова


Тина Канделаки


Юлия Снигирь


Полина Киценко


Светлана Бондарчук


Надежда Оболенцева


Ника Белоцерковская


Елена Крыгина


Леся Кафельникова


Кьяра Ферраньи


Оксана Самойлова с дочерью


Юлия Ковальчук


Наоми Кэмпбелл


Хейли и Джастин Бибер


Алена Долецкая


Алена Ахмадуллина


Миранда Керр


Николь Шерзингер


Ирина Горбачева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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