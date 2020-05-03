Звездный Instagram: как знаменитости встречают весну
Сегодня, 20:00 Вадим Карасев
На улице весна и солнце, а люди продолжают сидеть по домам, соблюдая режим самоизоляции. Хорошо, что дома есть чем заняться: Настя Ивлеева и другие блогеры ведут прямые эфиры и устраивают безумные челленджи, Полина Киценко, Наталья Ионова, Бритни Спирс и другие адепты здорового образа жизни мотивируют своих подписчиков заниматься спортом, Кайли Дженнер загорает у бассейна...
Вечеринкам карантин тоже не помеха: так, на этой неделе домашние посиделки с родными устроила Оксана Самойлова, отпраздновавшая 32-й день рождения, и Джиджи Хадид, для которой 25-летие совпало с радостным событием, — модель ждет ребенка от своего бойфренда Зейна Малика.
Чем еще занимались звезды — смотрите в нашей инстаграм-поборке!
Настя Ивлеева
Анастасия Решетова с сыном
Пелагея
Ирина Шейк
Ксения Собчак
Дарья Клюкина
Виктория Лопырева
Елена Перминова с сестрой
Нюша с дочерью
Настя Каменских
Кристина Асмус
Екатерина Варнава
Елена Темникова с дочерью
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Наталья Ионова
Равшана Куркова
Юлианна Караулова
Ким Кардашьян
Кайли Дженнер
Кортни Кардашьян
Белла Хадид
Кэндис Свейнпол
Синди Кроуфорд
Дерек Бласберг
Джаред Лето
Джессика Бил
Бритни Спирс
Дженна Дьюэнн с дочерью
Люк Эванс
Криштиану Роналду
Рита Ора
Милла Йовович
Изабель Гулар
Влад Соколовский
Тимати с сыном
Айза Анохина
Мария Шарапова
Тина Канделаки
Юлия Снигирь
Полина Киценко
Светлана Бондарчук
Надежда Оболенцева
Ника Белоцерковская
Елена Крыгина
Леся Кафельникова
Кьяра Ферраньи
Оксана Самойлова с дочерью
Юлия Ковальчук
Наоми Кэмпбелл
Хейли и Джастин Бибер
Алена Долецкая
Алена Ахмадуллина
Миранда Керр
Николь Шерзингер
Ирина Горбачева
По материалам: spletnik.ru
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