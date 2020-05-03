Звездный Instagram: как знаменитости встречают весну

Вадим Карасев

На улице весна и солнце, а люди продолжают сидеть по домам, соблюдая режим самоизоляции. Хорошо, что дома есть чем заняться: Настя Ивлеева и другие блогеры ведут прямые эфиры и устраивают безумные челленджи, Полина Киценко, Наталья Ионова, Бритни Спирс и другие адепты здорового образа жизни мотивируют своих подписчиков заниматься спортом, Кайли Дженнер загорает у бассейна...

Вечеринкам карантин тоже не помеха: так, на этой неделе домашние посиделки с родными устроила Оксана Самойлова, отпраздновавшая 32-й день рождения, и Джиджи Хадид, для которой 25-летие совпало с радостным событием, — модель ждет ребенка от своего бойфренда Зейна Малика.

Чем еще занимались звезды — смотрите в нашей инстаграм-поборке!





Настя Ивлеева





Анастасия Решетова с сыном





Пелагея





Ирина Шейк





Ксения Собчак





Дарья Клюкина





Виктория Лопырева





Елена Перминова с сестрой





Нюша с дочерью





Настя Каменских





Кристина Асмус





Екатерина Варнава





Елена Темникова с дочерью





Владимир Пресняков и Наталья Подольская





Наталья Ионова





Равшана Куркова





Юлианна Караулова





Ким Кардашьян





Кайли Дженнер





Кортни Кардашьян





Белла Хадид





Кэндис Свейнпол





Синди Кроуфорд





Дерек Бласберг





Джаред Лето





Джессика Бил





Бритни Спирс





Дженна Дьюэнн с дочерью





Люк Эванс





Криштиану Роналду





Рита Ора





Милла Йовович





Изабель Гулар





Влад Соколовский





Тимати с сыном





Айза Анохина





Мария Шарапова





Тина Канделаки





Юлия Снигирь





Полина Киценко





Светлана Бондарчук





Надежда Оболенцева





Ника Белоцерковская





Елена Крыгина





Леся Кафельникова





Кьяра Ферраньи





Оксана Самойлова с дочерью





Юлия Ковальчук





Наоми Кэмпбелл





Хейли и Джастин Бибер





Алена Долецкая





Алена Ахмадуллина





Миранда Керр





Николь Шерзингер





Ирина Горбачева