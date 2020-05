4 мая отмечают Международный День Звездных войн

Влада Некрасова

Сегодня, 4 мая, фанаты во всем мире отмечают День звездных войн (его также называют Днем Люка Скайуокера). Почему именно 4 мая? Из-за созвучности фраз «May the force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») и «May the Fourth be with you» («Да пребудет с тобой 4 мая»). Напутствие джедаев в свое время переозвучил кто-то из поклонников, и с тех пор упомянутую дату решили привязать к вселенной Джорджа Лукаса.С 2011 года в Торонто, Канада, в этот день проходит костюмированное шествие, а по всему миру – фанатские вечеринки и флешмобы. В этом году все это, по известным причинам, отменяется. Но праздник можно отметить и онлайн. На этой неделе нас ждут новые релизы по «ЗВ» - например, уже сегодня на Disney-Plus дебютирует новый документальный сериал из восьми частей под названием «Disney Gallery: The Mandalorian». Это закулисный взгляд на то, как была создана популярная «мандалорская» серия, включая интервью и вырезанные кадры.Кроме того, самое время пересмотреть последний эпизод «Звездных войн» - «Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker). Показ – на Disney-Plus.Напомним, сага «Звездные войны» включает в себя девять эпизодов, два спин-оффа и несколько сериалов, включая новейший – «Мандалорец». Первый эпизод был выпущен 25 мая 1977 года, который получил название «Звездные войны: новая надежда».Несколько интересных фактов о знаменитой космической опере Джорджа Лукаса:- Изначально Скайоукер был Старкиллером.- Прообраз Чубакки – пес Лукаса, аляскинский маламут по кличке Индиана. Само слово «Чубакка» произошло от русскоязычного слова «собака».- Джедаи были придуманы под явным вдохновением японской культурой, и даже корень их названия – в японском словосочетании jidai geki.- Дыхание Дарта Вейдера – это звуки дыхательной маски, подключенной к аквалангу.Джордж Лукас не верил в успех «Звездных войн», в связи с чем проиграл 40 миллионов долларов Стивену Спилбергу, уверенному в обратном.