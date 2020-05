72 часа на дверных ручках и неделю на масках: сколько коронавирус сохраняется на разных поверхностях?

Анастасия Иванова

Нынешняя эпидемия опасна во многом из-за того, что коронавирус способен очень долго выживать на любых поверхностях. В результате, прикоснувшись к перилам или ручкам двери, человек может незаметно для себя заразиться.

Количество людей, зараженных коронавирусом в мире, стремительно приближается к четырем миллионам. Сейчас ученые по всему миру говорят о трех эффективных способах борьбы с данной проблемой: частое мытье рук, отсутствие контактов с другими людьми и постоянная дезинфекция помещений, а также поверхностей. Именно о важности последнего пункта мы и поговорим.

Ученые из Национального института здравоохранения в США еще месяц назад представили подробный отчет о том, как долго коронавирус может быть активным, оставаясь на различных поверхностях. Особую опасность, как оказалось, представляют предметы из нержавеющей стали, то есть дверные ручки, сантехника. На этих поверхностях вирус опасен в течение 72 часов.

Еще один предмет, который необходимо дезинфецировать по несколько раз в день — это мобильный телефон. На пластике и стекле, из которых и изготавливаются современные смартфоны, коронавирус живет около 72 часов.

Британские исследователи в середине марта опубликовали доклад в The New England Journal of Medicine, согласному которому подавляющее большинство жертв эпидемии заразились в местах большого скопления людей. Согласно данным специалистов, особую опасность здесь представляют автобусные поручни, стекла в общественном транспорте и кнопки лифтов. На всех этих поверхностях вирус активен в течение 72 часов. Именно поэтому в транспорте и на улице лучше ничего не трогать голыми руками. Если же контакт с зараженными участками произошел, необходимо немедленно воспользоваться антисептиком.





Еще более серьезной оказалась ситуация с деньгами. По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус может жить на купюрах трое суток, а на банковских картах около девяти дней! Сейчас супермаркеты по всему миру рекомендуют покупателям расплачиваться картами бесконтактным способом, поскольку в противном случае риск заражения кассиров повышается в несколько раз.

Медные поверхности представляют опасность в течение 18 часов после попадания на них коронавируса, а картонные сохраняют COVID-19 около суток. Именно поэтому так важно протирать антисептиками все продукты из супермаркетов: через упаковку человек может очень легко заразиться.

Ранее ученые из Гонконга утверждали, что опасность COVID-19 намного выше. Так, в их докладе, представленном в одном из местных печатных изданий, сообщается, что на стеклянных повехностях коронавирус выживает в течение четырех дней, а зараженный пластик и вовсе заразен целую неделю!





Также специалисты из Гонконга обратили внимание на заразность медицинских масок. По их мнению, вирус, оказавшийся на поверхности данного предмета, опасен около семи дней. Именно поэтому использованные маски лучше сразу утилизировать.

А вот российские специалисты больше склоняются к правдивости исследований Национального института здравоохранения в США. По крайней мере, главный пульмонолог Министерства здравоохранения Сергей Авдеев заявил, что жилище человека, зараженного коронавирусом, представляет опасность для окружающих в течение 72-96 часов после его госпитализации.

«Потенциальным местом заражения квартира человека с подтвержденным COVID-19 может считаться трое-четверо суток. В этот период туда лучше никому не заходить кроме самого больного, если он лечится дома. Это связано с тем, что вирус может до сих пор находиться на одной из гладких поверхностей», — подчеркнул Авдеев.

К аналогичному выводу пришла и главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева. По ее мнению, за тот период, что человек находится в больнице, его квартира сама «обезвредится». Если же пациент проходит лечение дома, ему необходимо регулярно проводить санитарную уборку.

Конечно, скорость распространения коронавируса показывает, что шансы заразиться есть у каждого. Однако при условии частого мытья рук, постоянной дезинфекции дома и снижения контактов с внешним миром риск оказаться на больничной койке становится значительно ниже.

Фото: Getty Images