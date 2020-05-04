98-летняя петербурженка собрала миллион на помощь врачам

Анастасия Иванова

С началом пандемии Зинаида Корнева завела собственный YouTube-канал. Ежедневно она рассказывает истории о войне и просит деньги для врачей, которые заразились коронавирусом. Ее цель — собрать три миллиона рублей.

Зинаида Антоновна позаимствовала идею у британца Тома Мура, которому 30 апреля исполнилось 100 лет. Рассказами о Второй мировой ветеран собрал на борьбу с пандемией почти 3 миллиарда рублей.

В своем первом ролике Корнева обратилась именно к нему, отметив, что он сильный человек и настоящий солдат. «Мы вместе с вами победили в 1945-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом», — сказала 98-летняя петербурженка.

За три дня Зинаиде Антоновне удалось собрать миллион рублей. До 9 мая она будет продолжать рассказывать военные истории и делиться новыми видео. К слову, ролики Корневой помогает записывать внучка Елена, вместе с которой они сейчас находятся на даче.

По словам Елены, семья не рассчитывала на такое количество пожертвований и хотела собрать хотя бы 300 тысяч. «Нам всегда кажется, что коронавирус нас не коснется, а на самом деле видишь, что соседи сидят за закрытыми дверями — у них коронавирус, у знакомых папа или мама умерли. Понимаешь, что коронавирус уже близко, и нельзя быть черствыми», — считает она.

Зинаида Антоновна очень хочет собрать 3 миллиона рублей, чтобы помочь заболевшим медработникам и им близким. Известно, что на текущий момент погибли 85 российских врачей. По инициативе Корневой, каждая семья получит небольшую выплату. «Эти деньги пойдут семьям врачей из Санкт-Петербурга, погибшим от COVID-19. Семьи десяти врачей и медсестер получат по 30 тысяч рублей. Собранные пожертвования пойдут врачам и из других регионов России», — сообщили в организации ветеранов войны и труда.

Отметим, что сейчас семья Корневой общается с британскими журналистами, которые собираются организовать телефонный разговор петербурженки с Томом Муром. Зинаида Антоновна даже начала вязать в подарок ветерану носки.

Фото: pixabay.com