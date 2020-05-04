Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу

Лидия Мартынова

Мексиканский институт социального обеспечения IMSS сообщил о начале работ по организации временной больницы для пациентов с COVID-19 на территории Автодрома им. братьев Родригес, который принимает Гран-при Формулы-1 с 1963 года.

"Мексиканский институт социального обеспечения откроет на Автодроме Братьев Родригес в Мехико временную больницу на 218 коек для пациентов с симптомами COVID-19, требующих госпитализации", - говорится в сообщении на сайте института.

Согласно тексту сообщения, из 218 мест 26 будут предназначены для интенсивной респираторной терапии, а остальные разделят на 8 модулей по 24 койки для обслуживания выздоравливающих пациентов.

Мехико лидирует среди регионов страны по числу зараженных, в городе в настоящий момент больны 1894 человека. По информации минздрава, пик нагрузки на систему здравоохранения придется через 10-15 дней после пика эпидемии, то есть, 15-20 мая. В эти дни в Мехико число госпитализированных с коронавирусом может достичь 1800 человек согласно базовому прогнозу минздрава.