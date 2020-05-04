Баширов считает, что чистка в рядах чиновников неизбежна и случится совсем скоро

Вадим Карасев

О том, что пандемия коронавирусной инфекции вскрыла несостоятельность некоторых чиновников, заявляли многие эксперты.

Ранее, Южный Федеральный писал о прогнозе экономиста Михаила Хазина, который предположил, что уже в конце мая, некоторые чиновники покинут свои кресла.

Такой же прогноз выдвинул и известный политтехнолог Марат Баширов. В своем телеграмм-канале Политджойстик эксперт рассказал, когда произойдет большая чистка в рядах чиновников и кого больше всего затронет.

Он пояснил, что это неизбежно, и случится, скорее всего, после майских праздников, когда Россия начнет потихоньку выходить из ограничений. Однако эксперт отметил, что карантинные меры могут и продлиться.

В День Победы перед россиянами выступит президент России Владимир Путин.

А вот после праздников решения, причем, как отмечает Баширов, резкие, будут приниматься. И коснутся они в первую очередь губернаторов и некоторых бизнес-структур.

Он предположил, что уже начиная с 11 мая будут рассмотрены доклады спецслужб об обстановке в стране, о том, как решались вопросы в регионах властями и представителями крупных бизнес-структур. Кроме того, будет оценено воплощение планов Правительства и Банка России. При этом, главное на что будут обращать внимание:

оценка эффективности проведенной работы в борьбе с распространением инфекции;как оказывалась поддержка населению;как поддерживали экономические субъекты.

Первые данные, отмечает Баширов, уже показывают, что условный КПД по всем трем пунктам ниже 30%, а деньги выделены немалые и времени прошло уже больше двух месяцев.

И политтехнолог думает, что сбор данных буден завершен до 10 мая, а значит, что-то кардинально изменить в отчетах не получится.

И тогда, с 12 мая начнут принимать решения на уровне главы государства. Если будет решено продлить карантины, а, по мнению Марата Баширова, это неизбежно, то людям бросят «кости, как в виде денег, так и в виде «полетевших» чиновничьих голов».