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Чехлы для смартфона по собственному дизайну от «Zorrov»

Каждый человек стремится выделиться из толпы и хочет казаться уникальным, не таким как все. Это выражается буквально во всем, в дизайне и цвете одежды, волосах и маникюре, используемых транспортных средствах и, конечно же, мобильных устройствах.

Но что делать, если все современные смартфоны и прочие мобильные устройства похожи друг на друга, как из инкубатора? А в магазинах продаются однотипные аксессуары, которые уже давно есть у большинства. В таком случае на помощь придет не имеющий аналогов конструктор чехлов от Zorrov! Из преимуществ стоит отметить возможность создания рельефного, объемного принта, который можно ощутить, проведя рукой по чехлу.

Компания осуществляет свою деятельность по созданию чехлов со своим дизайном уже более 5 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который предлагает своим клиентам возможность создать уникальный чехол по своему усмотрению, желанию и настроению.

Как создать свой чехол для смартфона?

Создать свой чехол довольно просто – для этого используется новейший, не имеющий аналогов конструктор чехлов https://zorrov.com/constructor. Это уникальный интерактивный конструктор, для работы в котором требуется только стабильное интернет соединение и компьютер, ноутбук, планшет или современный смартфон.

Вся процедура оформления своего дизайна чехла осуществляется онлайн. Вам не придется скачивать громоздкие и не понятные графические редакторы, а затем разбираться в их работе. Просто, быстро и качественно – вот основные этапы работы создания чехла с вашим дизайном.

Как работает конструктор чехлов от «Zorrov»

Процедура создания чехла по собственному дизайну не сложная. НА соответствующей странице сайта zorrov.com необходимо выбрать брэнд вашего смартфона, затем указываете его точную модель. После этого на экране появится превью будущего чехла, форма и отверстия которого соответствуют всем заявленным производителем размерам.

Теперь самое интересное. Нажав на кнопку «выберите файл», вы сможете самостоятельно загрузить любое изображение, которое предварительно нашли в сети интернет и сохранили на жестком диске своего компьютера. Загруженная картинка появится поверх предварительного изображения чехла.

Редактируйте исходное изображение на свое усмотрение, перетягивая и растягивая его мышкой, меняйте угол наклона, преобразовывайте картинку в монохромную и т.д. нет ничего неосуществимого, если это касается дизайна для вашего любимого гаджета!

# Дизайн и стиль

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