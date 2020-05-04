Чешский политик настучал в полицию насчёт Красного знамени Победы
Экс-министр финансов Чехии и один из лидеров чешской либеральной партии «ТОП 09» Мирослав Калоусек в условиях самоизоляции генерирует русофобию в соцсетях.
Сегодня, 4 мая, политик выставил на своей странице в «Фейсбуке» снимок кавалькады байкеров с российскими триколорами и красным знаменем Победы. По всей видимости, речь идёт о чешских соратниках «Ночных волков», которые традиционно ко Дню Победы проводят мототур по Восточной Европе, которую освободили от фашистов советские солдаты. Калоусек обратился к правоохранительным органам с требованием навести порядок.
За три часа под постом Мирослава Калоусека набралось уже свыше 800 комментариев, а саму запись продублировали у себя более 300 пользователей. Мнения читателей, в основном чешских, полярны: кто-то обзывает политика кретином, кто-то призывает «вырезать красную заразу», кто-то иронизирует насчёт немецких мотоциклов (на фото виден значок BMW), а кто-то удивленно спрашивает о том, как «русские» смогли въехать в Чехию, если границы закрыты из-за коронавируса. Но в основном блогеры критикуют политика. Вот лишь некоторые комментарии:
ИА Newstes напоминает, что несколько дней назад староста пражского района Павел Новотны установил мемориальную доску предателям Советского Союза из РОА, а староста другого района Праги, Ондржей Коларж, распорядился демонтировать монумент маршалу — спасителю чешской столицы Ивану Коневу.