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Чешский политик настучал в полицию насчёт Красного знамени Победы

Чешский политик настучал в полицию насчёт Красного знамени Победы

Экс-министр финансов Чехии и один из лидеров чешской либеральной партии «ТОП 09» Мирослав Калоусек в условиях самоизоляции генерирует русофобию в соцсетях.

Сегодня, 4 мая, политик выставил на своей странице в «Фейсбуке» снимок кавалькады байкеров с российскими триколорами и красным знаменем Победы. По всей видимости, речь идёт о чешских соратниках «Ночных волков», которые традиционно ко Дню Победы проводят мототур по Восточной Европе, которую освободили от фашистов советские солдаты. Калоусек обратился к правоохранительным органам с требованием навести порядок.

«Прошу полицию Чехии вмешаться. Для свободомыслящих граждан это такая же неприемлемая провокация, как если бы флаг со свастикой пролетел по чешским дорогам. У нас в стране никто не будет махать красным флагом с серпом и молотом!»

За три часа под постом Мирослава Калоусека набралось уже свыше 800 комментариев, а саму запись продублировали у себя более 300 пользователей. Мнения читателей, в основном чешских, полярны: кто-то обзывает политика кретином, кто-то призывает «вырезать красную заразу», кто-то иронизирует насчёт немецких мотоциклов (на фото виден значок BMW), а кто-то удивленно спрашивает о том, как «русские» смогли въехать в Чехию, если границы закрыты из-за коронавируса. Но в основном блогеры критикуют политика. Вот лишь некоторые комментарии:

«Это флаг, под которым героическая Красная армия остановила ярость фашистов. Это флаг, под которым за всех нас погибли красноармейцы. Даже за тебя, Калоусек»; «В эти дни советский флаг имеет свое место на публике так же, как американский, британский, румынский или польский. Даже если бы вы встали на голову, вы бы не переписали историю»; «Хорошо, мистер Калоусек, но почему вы не обращаетесь в полицию, когда Новотны строит памятник власовцам? Участники Варшавского восстания могли бы рассказать много о них, если бы власовцы их не вырезали. Давайте измерять всё одним метром».

ИА Newstes напоминает, что несколько дней назад староста пражского района Павел Новотны установил мемориальную доску предателям Советского Союза из РОА, а староста другого района Праги, Ондржей Коларж, распорядился демонтировать монумент маршалу — спасителю чешской столицы Ивану Коневу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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