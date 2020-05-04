Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149

Алексей Вольцев

Еще один зараженный новой коронавирусной инфекцией из числа экипажа выявлен на круизном судне Costa Atlantica в порту Нагасаки, таким образом, общее число инфицированных выросло до 149, сообщило агентство Киодо.

К концу апреля анализы выявили 148 заражений на судне. По данным российского посольства на тот момент, среди членов экипажа с положительной реакций на коронавирус был один россиянин, но его состояние опасений не вызывало.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.

Японию. В понедельник утром (по местному времени) поступило сообщение еще о 7 членах экипажа, уехавших из Японии.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.