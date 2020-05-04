Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
К концу апреля анализы выявили 148 заражений на судне. По данным российского посольства на тот момент, среди членов экипажа с положительной реакций на коронавирус был один россиянин, но его состояние опасений не вызывало.
Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
Японию. В понедельник утром (по местному времени) поступило сообщение еще о 7 членах экипажа, уехавших из Японии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.