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Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149

Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
Еще один зараженный новой коронавирусной инфекцией из числа экипажа выявлен на круизном судне Costa Atlantica в порту Нагасаки, таким образом, общее число инфицированных выросло до 149, сообщило агентство Киодо.

К концу апреля анализы выявили 148 заражений на судне. По данным российского посольства на тот момент, среди членов экипажа с положительной реакций на коронавирус был один россиянин, но его состояние опасений не вызывало.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.


Японию. В понедельник утром (по местному времени) поступило сообщение еще о 7 членах экипажа, уехавших из Японии.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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