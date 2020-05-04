COVID не помеха. Лукашенко высказался о сроках президентских выборов

Алексей Вольцев

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса, дата будет определена в ближайшее время, заявил лидер республики Александр Лукашенко в ходе онлайн-переговоров с президентом Молдовы Игорем Додоном в понедельник.

"У нас нет оснований здесь их (президентские выборы, – ред.) переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа", – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Согласно календарю белорусского Центризбиркома, выборы главы республики должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой голосования, а ее перенос возможен только при введении режима ЧП, чего с большой долей вероятности не предвидится.

сообщило, что Александр Лукашенко провел совещание по эпидобстановке в стране.