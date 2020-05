Да пребудет с тобой сила: секс-игрушки, вдохновленные фильмами

Вадим Карасев

4 мая поклонники культовой фантастической саги Джорджа Лукаса отмечают день "Звездных войн" (Star Wars Day). Почему именно сегодня? Главная фраза серии фильмов — "Да пребудет с тобой сила" на английском звучит как — "May the force be with you ("Да пребудет с тобой четвертое мая"). В честь забавного праздника мы собрали неожиданные секс-игрушки, вдохновленные персонажами фильмов и мультиков: от фаллоимитатора "Звездный лорд" до анальной пробки "Реактивный Енот".

Коллекция Star Toys

Австралийский бренд Geeky Sex Toys три года назад запустил коллекцию "Звездные игрушки" (Star Toys) посвященную "Звездным войнам", которые пробудят не только силу. На выбор 12 секс-игрушек.





Вибраторы, фаллоимитаторы, анальные пробки и аксессуары для БДСМ непременно увлекут каждого — от самых смелых джедаев до самых злых лордов ситхов — в далекую-далекую галактику.





Трехскоростные силиконовые вибраторы стоят 169 долларов (около 12 тыс. руб.), выпускаются в виде астромеханического дроида R2-V2, Дарта Вейдера (Darth Vibrator) и клонов-солдат Галактической Республики (Vibe Trooper) и могут заряжаться через USB.





Есть три фаллоимитатора, похожие на лазерные мечи (они стоят по 12 тыс.), которые светятся зеленым, красным или синим светом, мастурбатор с двусмысленным названием Hand Solo (около 5 тыс. руб.) и зеленое силиконовое дилдо, вдохновленное Йодой.

Завершает коллекцию набор из шести предметов Dark Side Bondage Kit, состоящий из кляпа для рта в виде космической станции, манжет на запястье и лодыжки, воротника, маски и флоггера (плети), напоминающего световой меч.









Идете ли вы к оргазму в одиночку или участвуете в пробуждении Силы вместе с партнером, в линейке Star Toys найдется секс-игрушка для каждого.

Коллекция Guardians of the Galaxy

Компания Geeky Sex Toys решила повторить успех коллекции, посвященной "Звездный войнам", и представила линию Guardians of the Galaxy, вдохновленную "Стражами Галактики". Коллекция, названная "Оргазмы Галактики", включает в себя вдохновленную Грутом анальную пробку и фаллоимитатор, вибраторы Star-Lord и Yondu, а также пробку "Реактивный Енот".





Звезда коллекции — фаллоимитатор Drax the Destroyer — "чудовищный фаллоимитатор с другой планеты", выпущенный в честь Дракса Разрушителя (выглядит действительно устрашающе). В общем, на персонажей вселенной Marvel вы посмотрите под совсем другим углом.

Все игрушки стоят от 50 до 99 долларов (от 3 600 руб. до 6 600 руб.).

Коллекция Pokémoan

Мы верим, что секс-игрушка — это не просто инструмент для расслабления, она должна быть веселой, интересной и визуально классной (а также тактильно приятной), — говорят создатели коллекции Pokémoan.





Помните, в 2016 году многие сходили с ума по игре Pokemon Go и пытались поймать покемонов? Именно тогда появилась коллекция секс-игрушек, вдохновленная этими забавными персонажами.

На выбор четыре варианта гаджетов, три из которых являются фаллоимитаторами: Charmy (Charmander), Bulby (Bulbasaur) и Squirty (Squirtle). А четвертый, Piky, представляет собой анальную пробку и напоминает хвост Пикачу. Если хочется поймать их всех сразу, можно купить набор "четыре в одном". Отличный вариант для косплея в спальне!

Силиконовое дилдо Game of Moans, Dildo Sword, Long Shaft (9 800 руб.)

Мечтали ли вы когда-нибудь о длинном мече как у Джона Сноу? Если да, тогда этот 28-сантиметровый меч-фаллоимитатор претворит фантазию в реальность. Сделан он не из валирийской стали, а из жесткого силикона, поэтому в процессе игры точно не согнется в самый ответственный момент. Уверены, не только фанаты "Игры престолов" по достоинству оценят это сексуальное оружие.





Дилдо Dildo Wand Sailor Girl (7 300 руб.)

Добавьте немного волшебства в спальню, используя этот фаллоимитатор в виде волшебного жезла Сейлор Мун.





Он сделан из высококачественного силикона с жесткой акриловой основой, а неровности на рукоятке обеспечивают магические ощущения при проникновении. Лунная призма, дай нам сил!





Дилдо Scooby Doodle (около 5 тыс. руб.)

Да, мы тоже были поражены, узнав, что существует дилдо, вдохновленное не совсем обычным псом по кличке Скуби-Ду. Выглядит оно как классический фаллоимитатор, только расцветка "животная" и основание украшает ошейник с инициалами главного героя мультфильма.





Дилдо Mermaid (6 500 руб.)

Возможно, поклонники Русалочки представляли себе не совсем это, думая про свой любимый мультик, но все же... Сама Ариэль, увидев это морское сокровище, точно пропела бы свою знаменитую фразу: "Как мир, в котором созданы такие прекрасные вещи, может быть плох?".





Анальная пробка Capitan Anal (4 300 руб.)

Кому нужен Капитан Америка, когда вместо этого можно получить Капитана Анала с доставкой на дом? Да, он не спасает страну или мир, но оргазм любителям анального секса обеспечит.





Дилдо AquaMoan (4 400 руб.)

Поклонницы со всего мира теряют голову при виде сексуального Джейсона Момоа в роли Аквамена, поэтому неудивительно, что теперь можно купить фаллоимитатор, который выполнен по образу и подобию супергероя Лиги Справедливости. Нет, он не будет задумчиво смотреть на вас, зато он покрыт чешуей, имеет волнующие изгибы и, конечно же, водонепроницаем. Позвольте королю семи морей нырнуть в самые темные глубины вашего удовольствия!