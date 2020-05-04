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Дефицит бюджета-2020 превысил 41 миллиард гривен

Дефицит бюджета-2020 превысил 41 миллиард гривен
Госбюджет на 2020 год только в апреле был недовыполнен по доходам на 13,6 млрд гривен (11,6%), а с начала года - на 41,39 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные казначейской службы.

Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже апреля-2019, а за четыре месяца - 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.
Так, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн - отставание от плана составило 36,4%, от прошлогоднего показателя - на 22,7%. За четыре месяца таможенные поступления составили 84,84 млрд грн - это на 26,7% ниже ожидаемого уровня и на 16% меньше января-апреля-2019.

Налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня. За четыре месяца налоговые поступления составили 137,51 млрд грн, что на 7,8% ниже плана, но на 9,9% выше показателя за январь-апрель-2019, указало казначейство.

Всего план по налоговым и таможенным органам в апреле недовыполнен на 26,1%, за четыре месяца недовыполнение составило 16,1%.

Доходы местных бюджетов в апреле-2020 снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показателя - 25,05 млрд грн, а за четыре месяца местные бюджеты получили 88,97 млрд грн - это на 11,2% ниже плана и на 3% больше к аналогичному периоду прошлого года.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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