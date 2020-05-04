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Дело ближайших дней. Саакашвили рассказал, когда войдет в правительство

Дело ближайших дней. Саакашвили рассказал, когда войдет в правительство
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в течение ближайших одного-двух дней президент Владимир Зеленский сделает объявление о возможном его назначении в правительство Украины.

"Я думаю, что президент в ближайшие день-два, я не знаю, когда он решит, это его решение, что-то конкретное объявит. Я не являюсь искателем должностей, кабинетов. У меня аллергия на кабинеты", – заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда он получит должность в украинской политике.

Ранее Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако бывший президент Грузии не имеет поддержки в Верховной раде, в том числе в партии Зеленского "Слуга народа".


сообщило, что украинские СМИ назвали формат политического взаимодействия Саакашвили и Зеленского.
# Политика
По материалам: ria.ru

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