Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в браке

Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в бракеBritt EklandФото: Reuters

Шведская актриса и фотомодель Бритт Экланд, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», рассказала об эмоциональном насилии в браке со звездой фильма «Розовая пантера» Питером Селлерсом. Ее слова приводит The Guardian.

Экланд состояла в браке с Селлерсом четыре года. По ее словам, у бывшего мужа, страдавшего от алкогольной и кокаиновой зависимости, было биполярное расстройство. Экланд рассказала в рамках съемки документального фильма о Селлерсе, что он подвергал ее эмоциональному насилию — проявлял агрессию, ревновал и контролировал ее жизнь вплоть до гардероба. Он подбирал ей одежду на свой вкус, совершенно не учитывая ее предпочтений.

77-летняя Экланд вспоминает, как буквально каждый пятничный вечер Селлерс угрожал ей разводом, а в понедельник одаривал подарками или приглашал на примирительный ужин. Бывшие супруги часто ссорились, о чем Экланд ни раз упоминала в своих дневниках.

Питер Селлерс скончался 24 июля 1980 года. Всемирную известность ему принесла роль инспектора Клузо в фильме Блейка Эдвардса «Розовая пантера». Селлерса неоднократно номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Бритт Экланд наиболее известна благодаря роли девушки Бонда в девятом фильме об английском суперагенте «Человек с золотым пистолетом». Помимо этого актриса появилась в ряде других известных британских картин, среди которых «Убрать Картера», «Плетеный человек», «Бакстер!» и «Королевский блеск».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по
В России запустили флешмоб с воспоминаниями об ушедших на фронт родных
В России запустили флешмоб с воспоминаниями об ушедших на фронт родных
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов
Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов
Забронировано 70% выставочных площадей импортной ярмарки в Китае
Забронировано 70% выставочных площадей импортной ярмарки в Китае
Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина в Украине
Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина в
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Лунный день сегодня 4 мая 2020 года
Лунный день сегодня 4 мая 2020 года
Чехлы для смартфона по собственному дизайну от «Zorrov»
Чехлы для смартфона по собственному дизайну от «Zorrov»
В Британии обвинили Россию и Иран в попытках украсть разработки по коронавирусу
В Британии обвинили Россию и Иран в попытках украсть разработки по
В парламенте Молдавии не осталось порядочных людей — Санду
В парламенте Молдавии не осталось порядочных людей — Санду
Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в браке
Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в браке

Топ на сегодня

Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции Салах-эд-Дин
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции

Еще по теме

Продюсеры не взяли Анджелину Джоли в новый в фильм о Джеймсе Бонде
Восемь женщин обвинили сценариста фильмов «Хроника» и «Яркость» в насилии
Пятая «девушка Бонда» умерла на 80-м году жизни
Сыгравшая девушку Бонда актриса заразилась коронавирусом