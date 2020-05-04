Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в браке

Вадим Карасев

Britt EklandФото: Reuters

Шведская актриса и фотомодель Бритт Экланд, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», рассказала об эмоциональном насилии в браке со звездой фильма «Розовая пантера» Питером Селлерсом. Ее слова приводит The Guardian.

Экланд состояла в браке с Селлерсом четыре года. По ее словам, у бывшего мужа, страдавшего от алкогольной и кокаиновой зависимости, было биполярное расстройство. Экланд рассказала в рамках съемки документального фильма о Селлерсе, что он подвергал ее эмоциональному насилию — проявлял агрессию, ревновал и контролировал ее жизнь вплоть до гардероба. Он подбирал ей одежду на свой вкус, совершенно не учитывая ее предпочтений.

77-летняя Экланд вспоминает, как буквально каждый пятничный вечер Селлерс угрожал ей разводом, а в понедельник одаривал подарками или приглашал на примирительный ужин. Бывшие супруги часто ссорились, о чем Экланд ни раз упоминала в своих дневниках.

Питер Селлерс скончался 24 июля 1980 года. Всемирную известность ему принесла роль инспектора Клузо в фильме Блейка Эдвардса «Розовая пантера». Селлерса неоднократно номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Бритт Экланд наиболее известна благодаря роли девушки Бонда в девятом фильме об английском суперагенте «Человек с золотым пистолетом». Помимо этого актриса появилась в ряде других известных британских картин, среди которых «Убрать Картера», «Плетеный человек», «Бакстер!» и «Королевский блеск».