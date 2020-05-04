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Дьяков: Демпартия Молдавии переживает кризис по вине Плахотнюка

Дьяков: Демпартия Молдавии переживает кризис по вине Плахотнюка

Демпартия Молдавии переживает серьезный внутренний кризис. Почетный председатель политформирования Дмитрий Дьяков сообщил, что внутрипартийной деятельности и настроениям будет посвящено специальное собрание актива.

Накануне депутат от ДПМ Евгений Никифорчук обмолвился, что «в понедельник истинная демократия в ДПМ сделает еще один шаг вперед». Дьяков отметил, что знает о чем идет речь и хочет об этом поговорить с коллегами.

«Мы будем обсуждать ситуацию в ДПМ, и я надеюсь, что это будут спокойные и взвешенные обсуждения. Сейчас ситуация очень сложная, потому что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк (скрывается от обвинения в отмывании денег и попытке госпереворота) работает против нас. Нам не нужны расколы, особенно в такой сложной пандемической ситуации, в которой сейчас находится страна», — сказал Дьяков.

Напомним, на прошлой неделе ряды Демпартии покинул еще один депутат. Руксанда Главан заявила, что выходит из ДПМ и присоединяется к независимой группе Pro Moldova. По ее словам, настал момент, когда она осознала, что некоторые политики используют власть исключительно в личных целях, она увидела «интриги и саботаж» в работе коллег.

Тогда председатель ДПМ Павел Филип сказал, что случившееся для него было очевидно, так как раскол финансируют Владимир Плахотнюк и руководитель партии «Шор» Илан Шор (в розыске за банковское мошенничество), они продолжают перекупать депутатов.

ИА Newstes сообщало, что шесть членов Демократической партии Молдавии во главе с вице-председателем экс-спикером Андрианом Канду 19 февраля заявили о выходе из ДПМ по причине несогласия с политической линией, проводимой председателем Павлом Филипом, «когда европейскую повестку начали подменять сговором с социалистами» (ДПМ и ПСРМ сформировали новую правящую коалицию, в результате чего ДПМ получила портфели в кабмине). Канду с соратниками объединились в независимую парламентскую правоцентристскую проевропейскую группу Pro Moldova, возглавив оппозицию новому руководящему большинству.

В настоящее время сторонники Канду близки с парламентскими фракциями «Шор», а также блоком ACUM (партия «Действие и солидарность» и партия «Платформа Достоинство и правда»). Они не скрывают, что готовы объединить усилия и потребовать после отмены 15 мая режима чрезвычайного положения отставки правительства Иона Кику. Параллельно с этим они убеждают депутатов-демократов отказаться от сотрудничества с Партией социалистов и поддержать проевропейский вектор оппозиции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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