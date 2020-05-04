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Дуэт Daft Punk впервые за десять лет напишет музыку к фильму

Дуэт Daft Punk впервые за десять лет напишет музыку к фильму
РИА Новости. Французский электронный дуэт Daft Punk впервые за десять лет напишет музыку к фильму. Они будут работать над новой лентой итальянского кинорежиссера Дарио Ардженто Black Glasses ("Черные очки"), сообщает IndieWire.


"Они мои поклонники и знают все мои фильмы. Как-то ребята услышали от друзей, что я занимаюсь новой картиной. Daft Punk связались со мной и сказали, что хотели бы сотрудничать", — прокомментировал Ардженто.

По словам режиссера, дуэт уже пишет музыку для его криминальной драмы и в ближайшее время отправит демоверсии. Дарио Ардженто планирует, что участники из Daft Punk приедут в Италию, как только это будет безопасно, чтобы вместе заниматься проектом.


Последний раз музыканты сочинили саундтрек в 2010 году. Он вошел в научно-фантастический боевик студии Disney "Трон: Наследие".


Новые треки Daft Punk тоже давно не выпускает. Их последний альбом "Random access memories" был представлен в 2013 году. За эту пластинку они получили три премии "Грэмми" в номинациях "Альбом года", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучший инжиниринг неклассического альбома".

Дарио Ардженто (79 лет) — классик итальянского кино в жанре хоррор. Наиболее знаменитые среди его работ фильм "Суспирия" (1977 год) — первая часть из трилогии о "Трех матерях", научно-фантастический боевик "Рассвет мертвецов" (1978 год), "Дракула 3D" (2012 год), основанный на романе Брэма Стокера, и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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