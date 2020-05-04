Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Сегодня, 22:42 Лидия Мартынова
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от четырех до шести процентов в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться с учетом данных за последние несколько недель", — сказал он.
По материалам: ria.ru