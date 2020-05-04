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ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19

ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Европейская комиссия, организовавшая в понедельник международный донорский онлайн-форум "Глобальный ответ на коронавирус", смогла за 3 часа собрать сумму в 7,4 миллиарда евро для общемировой борьбы с коронавирусом, трансляция велась на канале ЕК.

С инициативой международного онлайн-марафона доноров "Глобальный ответ на коронавирус" 15 апреля выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что в качестве первого этапа для финансирования международных разработок вакцины, лекарств и систем диагностики потребуется 7,5 миллиарда евро.

ЕС, со своей стороны, пообещал 1 миллиард евро в общемировой вклад, из которого в ближайшее время начнется финансирование научных разработок. Деньги пожертвовали как страны мира, так и представители бизнеса, финансовые и научно-исследовательские организации.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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