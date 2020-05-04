Есть ли другая жизнь во Вселенной: правда ли, что мы не одни

Вадим Карасев

Вопросы о внеземном разуме будоражили воображение множества ученых и писателей. Кто-то видел НЛО, а по заверениям некоторых людей их даже похищали пришельцы. Настало время узнать, что думает по этому поводу наука, и какого мнения придерживаются энтузиасты.

Существует целая масса видеозаписей паранормальных событий, в которые входит также и появление НЛО. На Земле происходит так много таинственного и необъяснимого, что порой становится жутко. Одна из самых больших тайн связана с внеземными формами жизни.

Инопланетяне и НЛО

Мир знает целое множество видеозаписей, на которых в небе парят неизвестные фигуры, на которых странные объекты сопровождаются военными самолетами и так далее. Вот одно из таких видео, которое практически невозможно взять и смонтировать в домашних условиях:





А вот и еще подобного рода запись. На ней мы тоже можем увидеть необъяснимые вещи, которым трудно подобрать рациональное объяснение, не прибегая к теории о внеземном разуме.





Многие уфологи и простые люди считают, что инопланетяне уже очень давно посещают нашу планету. Есть даже уфологические теории о происхождении жизни на Земле, о появлении людей из космических просторов. Кто-то считает теорию о том, что инопланетяне создали нас с вами, тотальным заблуждением, а другие почти на сто процентов уверены в ее правдоподобии.

И лишь один факт остается действительно неопровержимым — либо правительства от нас что-то скрывают, либо инопланетяне и инопланетные корабли на видео — это результат профессионального обмана. Скорее всего, военным что-то известно, но об этом пока никто толком ничего не знает.

Многие говорят о скрытых зонах в пустыне США, где якобы уже давно высаживались или были сбиты пришельцы, но таких разговоров почему-то нет о России и других странах. В любом случае в данной ситуации вопросов больше, чем ответов. Если быть точными, то ответов просто нет.

Мнение ученых

В одном только Млечном Пути от 200 до 400 миллиардов звезд. У каждой звезды могут быть планеты, которые находятся в так называемой «обитаемой зоне» — на приемлемом расстоянии, чтобы на них возможно было зарождение жизни, как на Земле.

Теперь представьте, что во Вселенной множество таких галактик. Есть галактики, где звезд намного больше, чем в нашем Млечном Пути. Всего звезд во Вселенной больше, чем песчинок на большом пляже. Теперь подумайте, какова вероятность того, что где-то там далеко, в сотнях миллионов световых лет от нас, есть жизнь. Учитывая такое количество звезд, вероятность наличия разумной жизни все же имеется, причем немалая.

Религия и мнение мудрецов

Мудрецы существовали всегда. Есть люди, мысли которых заставляют задуматься, ведь они похожи на правду, несмотря на то, что это простые догадки. Эти люди, которые чувствуют мир сердцем, а не только видят глазами, порой говорят удивительно важные слова о внеземной жизни. Многие считают, что если бы мы были интересны внеземной цивилизации, то она бы точно с нами связалась. Другие считают, что мир настолько неизведан и не познан, что говорить о наличии или отсутствии жизни в других местах Вселенной бесполезно.

Религия же признает лишь одно — то, что мы одиноки. В целом такая позиция может быть правдоподобной, ведь точного ответа на вопросы о создании мира мы тоже пока не получили. Вопрос инопланетян остается открытым, потому что существующие видео многие считают подделкой, а гадать о том, что происходит за пределами Солнечной Системы, бесполезно, так как наши «глаза» не видят дальше неё.