Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии

Лидия Мартынова

После почти двух месяцев карантина, введённого в связи с глобальной пандемией коронавируса Covid-19, европейские страны постепенно начинают отменять ограничения. Первыми возвращаться к привычному ритму жизни в Европе стали скандинавские страны. Так, в Дании уже с 15 апреля возобновили работу школы. 4 мая очередные послабления режима изоляции наступят для жителей Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии и других стран Евросоюза, передаёт Международное французское радио (RFI).

Власти Чехии одними из первых в ЕС ввели жесткий карантин и закрыли границу. Теперь Прага одной из первых снимает ограничения, в том числе и на выезд из страны. Уже 20 апреля в Чехии открылись салоны красоты, правда только для домашних животных. Люди смогут сходить в парикмахерскую не раньше 11 мая. Тогда местные власти обещают открыть также террасы кафе и ресторанов.

Австрия была тоже в числе европейских «первопроходцев», установивших карантин, и одной из первых, начавших его отменять. Уже с середины апреля в этой стране в самом центре Европы открылись многие непродуктовые магазины. В первые выходные начали работать австрийские парикмахерские, спортивные площадки на открытом воздухе, снимается запрет на перемещение внутри страны. В понедельник школьники придут на выпускные экзамены. Впрочем, все массовые собрания продолжают быть ограничены группами до 10 человек. В транспорте и магазинах стало обязательным ношение масок. Рестораны откроются только к середине мая.

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы — Италия — начала ослаблять карантин 27 апреля. Восстановили производство промышленные предприятия и строительный сектор. С 4 мая итальянцам будет снова позволено навещать своих близких и собираться небольшими группами. В стране откроются парки, но их посетители должны будут соблюдать дистанцию. Бары и рестораны смогут работать только в режиме «на вынос». В привычном формате их обещают открыть к 1 июня. До 18 мая останутся закрытыми большие торговые центры, музеи, библиотеки и религиозные учреждения. Все поездки за пределы города проживания останутся по-прежнему ограничены острой необходимостью. Школы будут закрыты до сентября.

В Испании послабление карантина началось с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки в течение часа, индивидуальные занятия спортом. С 4 мая откроются небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские, которые будут принимать клиентов строго по предварительной записи. Бары и рестораны смогут открыться в режиме «на вынос». Ещё большие послабления будут сделаны для Балеарских и Канарских островов (принадлежат Испании), где с 4 мая откроется большинство магазинов, музеев и террас ресторанов. Передвижение по стране по-прежнему будет ограничено в пределах провинции проживания. В общественном транспорте станет обязательным ношение защитных масок.

В Германии большинство небольших магазинов открылись уже 20 апреля. Начиная с 4 мая в стране заработают парикмахерские, религиозные учреждения, музеи. В некоторых федеральных землях постепенно начнут открываться школы. Закрытыми останутся спортивные залы, культурные учреждения, бары и рестораны, за исключением работы «на вынос». До 31 августа в ФРГ запрещены все массовые мероприятия.

В Бельгии с сегодняшнего дня начинают работу некоторые общественные учреждения. Большинство торговых заведений откроются только 11 мая. С 18 мая должны возобновить работу школы, при этом максимальная численность учеников будет ограничена до 10 человек в классе. Рестораны и бары начнут открываться не раньше 8 июня. Защитные маски в общественном транспорте становятся также обязательными.

Португалия 4 мая возобновит работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи начнут принимать посетителей общественные учреждения, а также салоны красоты и парикмахерские. При этом посетители будут обязаны носить защитные маски. Разрешаются индивидуальные занятия спортом. Школы, музеи, рестораны и кафе останутся закрыты до 18 мая, а театры и кинозалы — до 1 июня.

В Греции власти объявили, что с понедельника откроется примерно 10% магазинов одежды, бытовой техники, салоны красоты и книжные магазины. Остальные торговые заведения откроются с 11 мая, за исключением больших торговых центров, которые останутся закрытыми до 1 июня.

В Венгрии 4 мая начнут снимать карантин везде, кроме Будапешта. С понедельника в стране откроются террасы кафе и ресторанов, пляжи и термальные комплексы.

Правительство Польши объявило об открытии с понедельника торговых центров, гостиниц, некоторых музеев, библиотек и культурных центров. С 6 мая, по усмотрению муниципалитетов, смогут открыться ясли и детские сады.

Хорватия начнёт неделю возобновлением работы части магазинов, музеев и библиотек. Откроются и парикмахерские. С 2 мая в стране разрешены религиозные службы. Бары, кафе и рестораны останутся закрыты до 11 мая. Также сохраняется запрет на все собрания более 10 человек.

Власти Словении планируют 4 мая открыть террасы кафе и ресторанов, а также музеи, парикмахерские. Маски станут обязательными для ношения в общественном транспорте и в магазинах.