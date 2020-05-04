Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии

Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии

Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии

После почти двух месяцев карантина, введённого в связи с глобальной пандемией коронавируса Covid-19, европейские страны постепенно начинают отменять ограничения. Первыми возвращаться к привычному ритму жизни в Европе стали скандинавские страны. Так, в Дании уже с 15 апреля возобновили работу школы. 4 мая очередные послабления режима изоляции наступят для жителей Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии и других стран Евросоюза, передаёт Международное французское радио (RFI).

Власти Чехии одними из первых в ЕС ввели жесткий карантин и закрыли границу. Теперь Прага одной из первых снимает ограничения, в том числе и на выезд из страны. Уже 20 апреля в Чехии открылись салоны красоты, правда только для домашних животных. Люди смогут сходить в парикмахерскую не раньше 11 мая. Тогда местные власти обещают открыть также террасы кафе и ресторанов.

Австрия была тоже в числе европейских «первопроходцев», установивших карантин, и одной из первых, начавших его отменять. Уже с середины апреля в этой стране в самом центре Европы открылись многие непродуктовые магазины. В первые выходные начали работать австрийские парикмахерские, спортивные площадки на открытом воздухе, снимается запрет на перемещение внутри страны. В понедельник школьники придут на выпускные экзамены. Впрочем, все массовые собрания продолжают быть ограничены группами до 10 человек. В транспорте и магазинах стало обязательным ношение масок. Рестораны откроются только к середине мая.

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы — Италия — начала ослаблять карантин 27 апреля. Восстановили производство промышленные предприятия и строительный сектор. С 4 мая итальянцам будет снова позволено навещать своих близких и собираться небольшими группами. В стране откроются парки, но их посетители должны будут соблюдать дистанцию. Бары и рестораны смогут работать только в режиме «на вынос». В привычном формате их обещают открыть к 1 июня. До 18 мая останутся закрытыми большие торговые центры, музеи, библиотеки и религиозные учреждения. Все поездки за пределы города проживания останутся по-прежнему ограничены острой необходимостью. Школы будут закрыты до сентября.

В Испании послабление карантина началось с 26 апреля. Семьям с детьми разрешили прогулки в течение часа, индивидуальные занятия спортом. С 4 мая откроются небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские, которые будут принимать клиентов строго по предварительной записи. Бары и рестораны смогут открыться в режиме «на вынос». Ещё большие послабления будут сделаны для Балеарских и Канарских островов (принадлежат Испании), где с 4 мая откроется большинство магазинов, музеев и террас ресторанов. Передвижение по стране по-прежнему будет ограничено в пределах провинции проживания. В общественном транспорте станет обязательным ношение защитных масок.

В Германии большинство небольших магазинов открылись уже 20 апреля. Начиная с 4 мая в стране заработают парикмахерские, религиозные учреждения, музеи. В некоторых федеральных землях постепенно начнут открываться школы. Закрытыми останутся спортивные залы, культурные учреждения, бары и рестораны, за исключением работы «на вынос». До 31 августа в ФРГ запрещены все массовые мероприятия.

В Бельгии с сегодняшнего дня начинают работу некоторые общественные учреждения. Большинство торговых заведений откроются только 11 мая. С 18 мая должны возобновить работу школы, при этом максимальная численность учеников будет ограничена до 10 человек в классе. Рестораны и бары начнут открываться не раньше 8 июня. Защитные маски в общественном транспорте становятся также обязательными.

Португалия 4 мая возобновит работу книжных магазинов и автосалонов, а также других торговых предприятий площадью не более 200 квадратных метров. По предварительной записи начнут принимать посетителей общественные учреждения, а также салоны красоты и парикмахерские. При этом посетители будут обязаны носить защитные маски. Разрешаются индивидуальные занятия спортом. Школы, музеи, рестораны и кафе останутся закрыты до 18 мая, а театры и кинозалы — до 1 июня.

В Греции власти объявили, что с понедельника откроется примерно 10% магазинов одежды, бытовой техники, салоны красоты и книжные магазины. Остальные торговые заведения откроются с 11 мая, за исключением больших торговых центров, которые останутся закрытыми до 1 июня.

В Венгрии 4 мая начнут снимать карантин везде, кроме Будапешта. С понедельника в стране откроются террасы кафе и ресторанов, пляжи и термальные комплексы.

Правительство Польши объявило об открытии с понедельника торговых центров, гостиниц, некоторых музеев, библиотек и культурных центров. С 6 мая, по усмотрению муниципалитетов, смогут открыться ясли и детские сады.

Хорватия начнёт неделю возобновлением работы части магазинов, музеев и библиотек. Откроются и парикмахерские. С 2 мая в стране разрешены религиозные службы. Бары, кафе и рестораны останутся закрыты до 11 мая. Также сохраняется запрет на все собрания более 10 человек.

Власти Словении планируют 4 мая открыть террасы кафе и ресторанов, а также музеи, парикмахерские. Маски станут обязательными для ношения в общественном транспорте и в магазинах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Турецкий поток» вдохновляет Киев делать все против «Северного потока — 2»
«Турецкий поток» вдохновляет Киев делать все против «Северного
Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
Россия сможет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии
Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии
В Испании - наименьшее количество смертей за сутки с начала эпидемии
В Испании - наименьшее количество смертей за сутки с начала эпидемии
Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии
Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом
Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные образы
Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные
Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о чипировании людей
Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о
Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации с Covid-19
Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества

Еще по теме

В Тунисе продлили карантин из-за коронавируса
Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин
Власти Италии ввели ограничения из-за COVID-19 на севере страны
Ионинский монастырь закрыли на карантин: что произошло