Евросоюз выделил €1 млрд для международных разработок вакцины от коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Европейский союз выделил один миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавирусной инфекции, заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

«Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере €1 млрд», — сказала она на международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработки вакцины.

По её словам, «миру придётся жить с коронавирусом, пока не будет создана вакцина». В связи с этим необходимо объединить силы для её разработки, а также для создания средств диагностики, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В России, по последним данным, выявлено 145 268 случаев заражения. Выздоровели 18 095 человек, 1 356 пациентов скончались.