Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Евросоюз выделил €1 млрд для международных разработок вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для международных разработок вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для международных разработок вакцины от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Европейский союз выделил один миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавирусной инфекции, заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

«Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере €1 млрд», — сказала она на международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработки вакцины.

По её словам, «миру придётся жить с коронавирусом, пока не будет создана вакцина». В связи с этим необходимо объединить силы для её разработки, а также для создания средств диагностики, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В России, по последним данным, выявлено 145 268 случаев заражения. Выздоровели 18 095 человек, 1 356 пациентов скончались.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
Посольство РФ в Германии назвало заявление Киева о Крыме «несбыточными мечтами»
Посольство РФ в Германии назвало заявление Киева о Крыме
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
Улицы стран Европы ожили после смягчения карантина из-за коронавируса
Улицы стран Европы ожили после смягчения карантина из-за коронавируса
Блогер из ДНР задумал пробраться на парад Победы в Минск через лес
Блогер из ДНР задумал пробраться на парад Победы в Минск через лес
В России низкая смертность потому, что болезнь рано выявляют
В России низкая смертность потому, что болезнь рано выявляют
Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе с коронавирусом
Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18 лет у больных ретинобластомой детей
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
В соседней с Токио префектуре произошло землетрясение магнитудой 5,5
В соседней с Токио префектуре произошло землетрясение магнитудой 5,5
Консилер с кофеином, сыворотка с цинком и другие бьюти-новинки недели
Консилер с кофеином, сыворотка с цинком и другие бьюти-новинки недели

Топ на сегодня

Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу

Еще по теме

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн
ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса
ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса