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ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"

ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Правительство Германии не планирует вводить ответные меры на санкции США против "Северного потока - 2", говорится в ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

"Правительство не будет инициировать обсуждение ответных мер, дипломатических санкций, запретов на въезд для ответственных за санкции против "Северного потока - 2". Правительство придерживается мнения, что такие меры не приносят пользы. К тому же правительство обращает внимание, что контрмеры на санкции в своей основе могут вводиться только в согласии с Европейским союзом", - говорится в документе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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