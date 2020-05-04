Германия вступилась за «Северный поток-2»

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на его завершение. Об этом сообщает ТАСС.

В кабмине вступились за проект и подчеркнули, что речь идет в первую очередь о коммерческой сфере. Германия отметила, что не знает о технической части реализации проекта, однако исходит из того, что «Северный поток-2» будет завершен. Кроме того, отмечается, что правительство будет оказывать политическую поддержку компаниям, участвующим в проекте.

В парламенте заявили, что при этом не планируют отвечать на санкции США — правительство считает, что такие меры не приносят пользы. К тому же контрмеры на санкции могут вводиться только в согласии с Европейским союзом.

Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны. По словам главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, газопровод из России в Германию позволит Европе получать больше природного российского газа.

При этом он подчеркнул, что американское сырье, которое добывается методом гидроразрыва пласта (фрекинг) и продвигается США в регионе, не может быть альтернативой российскому из-за высокой стоимости и меньшей экологичности.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года, но процесс строительства затянулся сначала из-за позиции Дании (страна не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды), а затем из-за санкций США. В конце прошлого года были введены ограничения для участников проекта в Европе. В результате сдачу «Северного потока-2» отложили на 2020-2021 годы.