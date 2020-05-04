Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Германия вступилась за «Северный поток-2»

Германия вступилась за «Северный поток-2»Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на его завершение. Об этом сообщает ТАСС.

В кабмине вступились за проект и подчеркнули, что речь идет в первую очередь о коммерческой сфере. Германия отметила, что не знает о технической части реализации проекта, однако исходит из того, что «Северный поток-2» будет завершен. Кроме того, отмечается, что правительство будет оказывать политическую поддержку компаниям, участвующим в проекте.

В парламенте заявили, что при этом не планируют отвечать на санкции США — правительство считает, что такие меры не приносят пользы. К тому же контрмеры на санкции могут вводиться только в согласии с Европейским союзом.

Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны. По словам главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, газопровод из России в Германию позволит Европе получать больше природного российского газа.

При этом он подчеркнул, что американское сырье, которое добывается методом гидроразрыва пласта (фрекинг) и продвигается США в регионе, не может быть альтернативой российскому из-за высокой стоимости и меньшей экологичности.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года, но процесс строительства затянулся сначала из-за позиции Дании (страна не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды), а затем из-за санкций США. В конце прошлого года были введены ограничения для участников проекта в Европе. В результате сдачу «Северного потока-2» отложили на 2020-2021 годы.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по
В России запустили флешмоб с воспоминаниями об ушедших на фронт родных
В России запустили флешмоб с воспоминаниями об ушедших на фронт родных
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения
Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов
Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов
Забронировано 70% выставочных площадей импортной ярмарки в Китае
Забронировано 70% выставочных площадей импортной ярмарки в Китае
Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина в Украине
Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина в
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Лунный день сегодня 4 мая 2020 года
Лунный день сегодня 4 мая 2020 года
Чехлы для смартфона по собственному дизайну от «Zorrov»
Чехлы для смартфона по собственному дизайну от «Zorrov»
В Британии обвинили Россию и Иран в попытках украсть разработки по коронавирусу
В Британии обвинили Россию и Иран в попытках украсть разработки по
В парламенте Молдавии не осталось порядочных людей — Санду
В парламенте Молдавии не осталось порядочных людей — Санду
Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в браке
Девушка Бонда рассказала об эмоциональном насилии в браке

Топ на сегодня

Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции Салах-эд-Дин
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции

Еще по теме

В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах
Шредер заявил, что Германия заинтересована в «Северном потоке – 2»
В России отчитались об инвестициях в «Северный поток-2»