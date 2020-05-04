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Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе

Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Британский музыкант и гитарист рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд начал продавать портреты остальных участников коллектива (Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса), которые писал на протяжении многих лет, сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, он принимает участие в благотворительной акции "The other art fair", которую проводит лондонская онлайн-галерея Saatchi Art, чтобы собрать средства в поддержку тех, кто пострадал из-за пандемии корнавируса.

Специально для акции Ронни Вуд дополнительно нарисовал плакат с использованием акриловых красок и чернил, на котором написал слова благодарности сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Эту работу уже продали на аукционе за полтора миллиона рублей. Ознакомиться с остальными картинами Вуда, выставленными на продажу, можно на его странице в инстаграме или на его странице на сайте галереи.

На прошлой неделе участники The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили новый трек "Living in a ghost town" о непростом времени, в котором все сейчас живут.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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