Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Как сообщает издание, он принимает участие в благотворительной акции "The other art fair", которую проводит лондонская онлайн-галерея Saatchi Art, чтобы собрать средства в поддержку тех, кто пострадал из-за пандемии корнавируса.
Специально для акции Ронни Вуд дополнительно нарисовал плакат с использованием акриловых красок и чернил, на котором написал слова благодарности сотрудникам Национальной службы здравоохранения.
Эту работу уже продали на аукционе за полтора миллиона рублей. Ознакомиться с остальными картинами Вуда, выставленными на продажу, можно на его странице в инстаграме или на его странице на сайте галереи.
На прошлой неделе участники The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили новый трек "Living in a ghost town" о непростом времени, в котором все сейчас живут.