Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал об агрессивности коронавируса в комментарии НТВ.

По его словам, опасность заражения COVID-19 заключается в том, что ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально. «Причем пациент сегодня может быть просто с высокой температурой, без каких-то клинических проявлений, на завтра это уже пациент, который госпитализируется на искусственную вентиляцию легких», — пояснил врач.

Он напомнил, что при инфицировании коронавирусом могут наблюдаться высокая температура, кашель и бронхит. Также при попадании вируса в организм есть риск развития тяжелой «ковидной» пневмонии, которая в настоящее время проявляется у пациентов все чаще.

В апреле специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров предрек, что в будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19. «Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — предупредил медик.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.