Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из лучших специалистов в области астрологии на данный момент. Его гороскоп на предстоящую неделю поможет вам угнаться за удачей и добиться своих целей в жизни.

На этой неделе звезды и планеты будут очень гармоничными, но не всегда. Тем не менее это не помешает им посылать Знакам Зодиака различного рода подсказки, при помощи которых можно будет обходить стороной неприятности и преуспевать в делах. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют научиться понимать эти знаки Вселенной.

Овен

Овнам на этой неделе может прийтись несладко в в первые пару дней. Звезды и планеты будут в дисгармонии, поэтому большое значение нужно придавать началу дня. Если же день с самого начала пойдет не по той колее, можно воспользоваться заговорами-шепотками на удачу. Они помогут остаться на плаву и не растерять уверенность, даже если всё пошло наперекосяк.

Начиная со среды для Овнов медленно начнут открываться все двери. Появится больше возможностей во всех сферах жизни. С 6 мая необходимо проявлять активность во в делах, открыто флиртовать и знакомиться, посвящать больше времени второй половинке и семье. Не помешает как следует развлечься в компании друзей.

Телец

Финансовая сфера станет первостепенной, но лишь с четверга. В это время звезды хотят, чтобы Тельцы тратили деньги на важные вещи, занимались творчеством, старались больше времени уделять работе. Чтобы стать богаче и успешнее, можно следовать десяти правилам успеха. Тельцам нужна схема, план, который дал бы им уверенность.

На выходных можно заняться шопингом либо посвятить себя работе, если остались силы и энтузиазм. В первые три дня недели лучше не перенапрягаться, не перерабатывать и не совершать необдуманных действий. Это спокойные дни, которые лучше проводить в уединении или с семьей. Также в начале недели полезно будет сделать уборку дома.

Близнецы

Это идеальное время для планирования. Также не помешает помечтать о будущем, заняться планированием, загадать желание. Энергетика звезд и планет отлично подойдет для проведения обрядов и ритуалов на исполнение желания. Всё сейчас направлено на то, чтобы помочь этим людям стать счастливее и избавиться от навязчивых мыслей о негативе.

Неделя идеально подойдет как для работы, так и для романтики. Преуспеть можно в чем угодно. Для этого не нужно разделять дни по категориям: один на работу, другой для отдыха. Необходимо действовать по вдохновению. Запас сил будет большим, поэтому энергии хватит и на развлечения, и на амбиции. Можно даже помочь близким с их задачами.

Рак

Финансовая и рабочая сферы станут для Раков самыми главными и одновременно проблемными. Деньги и удачу можно привлечь силой мысли, просто веря в себя и в то, что мы делаем, но Ракам нужно пойти чуть дальше. Им стоит проявить максимальную работоспособность и ответственность. Придется повысить ставки.

В любовной сфере начинается оттепель. Споры и конфликты, скорее всего, уйдут прочь, оставив время и место для теплоты, добра и удовольствий. На этой неделе Раки смогут сблизиться со своими родственниками. Это идеальное время для того, чтобы попросить прощения либо наконец даровать его тому, кто отчаянно о нем просит.

Лев

У Львов начинается период больших успехов в любовной сфере, но не стоит думать. что работа и финансы останутся за бортом. Звезды и планеты дадут Львам возможность проявить себя и в этом направлении. Если что-то пойдет не так, то можно воспользоваться простыми способами привлечения удачи. Также полезно полагаться на помощь близких и коллег.

Любое добро, которое для Львов будут делать окружающие, не должно оставаться без ответа. Простого «спасибо» в большинстве случаев должно хватить, чтобы человек ощутил благодарность, но порой придется делать что-то большее. Львам стоит быть более уважительными в отношении тех, кто их любит.

Дева

Девам необходимо как можно меньше общаться с конфликтными и грубыми Знаками Зодиака. Такие люди могут заставить Дев почувствовать негатив, грусть и весь спектр отрицательных эмоций. Такое общение выбьет их из колеи и заставит пойти по неверному пути.

Это не значит, что нужно проводить больше времени в уединении. Наоборот, на этой неделе появится повод быть ближе к лучшим друзьям, второй половинке, родственникам. Нужно быть более избирательными в общении, не стремиться пока что к новым знакомствам. Лучшим отдыхом будет релаксация в домашней атмосфере, чтение книг, просмотр фильмов. Энергия звезд почти на нуле, так что лучше не переутомлять себя спортом.

Весы

У Весов начинается очень яркий и позитивный период в жизни. На этой неделе звезды и планеты помогут этим людям преуспеть в самых разных сферах и направлениях жизни. Самое главное для Весов — следовать главным духовным постулатам счастливой жизни. Эти предписания помогут обрести гармонию и понять, где скрыто истинное счастье.

Удача одинаково сильно будет помогать Весам в любви и в делах. Вполне возможно, что на этой неделе Весам поступят новые предложения от работодателей. У них могут появиться новые идеи для бизнеса. Творчество и креативная жизнь тоже пойдут на подъем. Не стоит бояться ошибок и небольших рисков. Начинается время успеха и удачи.

Скорпион

Скорпионов ждет застой энергии, который может негативно сказаться на настроении. Если почувствуется уныние и грусть, то это будет означать, что пришло время взбодриться. Можно сменить обстановку дома, сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Считается, что это помогает решать подобные проблемы.

У Скорпионов может появиться желание отгородиться от всего и ото всех, но не стоит идти на поводу у этого импульса. Он заведет лишь в ловушку. Нужно больше общаться с людьми, так как от них будет исходить правильная и позитивная энергия, которая поможет собраться с силами для каких-то новых начинаний.

Стрелец

На этой неделе энергетика звезд и планет может спровоцировать обострение самых ужасных привычек Знаков Зодиака. В центре этого влияния будут Стрельцы, которым стоит оставаться внутри зоны комфорта. Риски и авантюры, которые закончатся отрицательно, могут заставить этих людей выйти из себя, перестать верить в свой успех в будущем.

Стрельцам стоит больше времени посвящать близким людям и отдыху. Не нужно переутомляться на работе или соглашаться на командировки. Начинается период, когда лучше быть поближе к дому, к теплу и уюту. Также звезды советуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит. Внимание к деталям очень важно сейчас.

Козерог

Козероги относятся к Знакам Зодиака, которые никогда не прощают обиды. На этой неделе им предстоит избавиться от этой тяги к негативу и злопамятству. Пришла пора отпустить это, простить близких людей и случайных знакомых. Сделать это необходимо внутри себя, а потом дать понять человеку, что период прохлады закончился.

Это будет прекрасное время для интеллектуальной работы, для получения новых знаний и опыта, подготовки к экзаменам. Самое главное — не искать виновных в своих промашках, чтобы не оттолкнуть окружающих. Козерогам непросто искать новых друзей, поэтому важно не потерять тех, кто их уважает и кто ими дорожит.

Водолей

В начале недели звезды и планеты будут в небольшом диссонансе. В виду этого Водолеям стоит заняться делами по дому и навести порядок. Полезной будет уборка по правилам фэн-шуй, так как она позволит привлечь в жизнь новые эмоции. Также стоит избавиться от лишнего хлама, накопленного за долгое время. Это сделает жизнь Водолеев лучше.

В делах и в работе Водолеям предстоит столкнуться с некоторыми неурядицами, но в целом период будет крайне успешным для деловых встреч и финансовых вложений. Можно заняться шопингом в свободное время, чтобы поднять себе настроение. В любовных делах людям этого Знака лучше уповать на свое природное обаяние и не говорить лишнего.

Рыбы

Для Рыб сложной может оказаться первая половина недели. До среды включительно звезды и планеты пребывают в дисгармонии. Их деструктивная энергия заставит удачу уйти прочь, поэтому Рыбам стоит в эти дни быть предельно осмотрительными. Нужно бороться с импульсивностью и раздражительностью, больше отдыхать.

Магия перекрестков поможет людям этого Знака избавиться от негатива и привлечь удачу. Ближе к выходным начнется благоприятное время, в которое у Рыб появится больше жизненных сил и энергии. Можно заняться делами по дому, а можно посвятить себя работе. Главное — расставить правильно приоритеты.