Хакеры атаковали сайт правительства Крыма через сервис для бизнеса

Лидия Мартынова

Сайт правительства Крыма в течение суток подвергался хакерской атаке через сервис для регистрации предприятий, желающих возобновить работу в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил на совещании по предупреждению распространения инфицирования Covid-19 на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мне Михаил Сергеевич Афанасьев (министр внутренней политики, информации и связи республики. — ИА Newstes) докладывал накануне вечером, что была организована DDoS-атака. Пытались через регистрацию предприятий „свалить“ сайт правительства Крыма», — пояснил Аксенов.

Он отметил, что атака на сайт продолжалась практически до ночи.

«Сказали, что ситуацию поправили», — добавил Аксенов.

ИА Newstes ранее сообщало: президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов вместе с бизнесом разработать третий пакет мер экономической поддержки.



