Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илон Маск призвал отменить карантин в США

Илон Маск призвал отменить карантин в СШАИлон МаскФото: Mike Blake / Reuters

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Верните людям их свободу!» — написал предприниматель в ответ на статью издания Wall Street Journal «Спасает ли карантин жизни людей».

Кроме того, Маск поддержал предпринимателей штата Техас, где 1 мая могут открыться рестораны и магазины.

Ранее бизнесмен разрешил работникам компании Tesla остаться дома на фоне распространения инфекции. «Если вы чувствуете себя хоть самую малость больными или просто испытываете дискомфорт, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными идти на работу», — говорится в письме, которое предприниматель разослал сотрудникам. В то же время Маск подчеркнул, что считает ажиотаж вокруг вируса излишним. По его мнению, паника оказывается куда более вредной, чем ущерб от распространения вируса.

Общее число зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах составило 1 030 487. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Излечились 116,8 тысячи человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски
Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски
Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана
Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана
МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"
МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"
Валетина Титова: «Сейчас живу так, как не хотела: бедно, экономно, на 10 тысяч рублей в месяц»
Валетина Титова: «Сейчас живу так, как не хотела: бедно, экономно, на
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
В Латвии за сутки подтвердили коронавирус у 17 человек
В Латвии за сутки подтвердили коронавирус у 17 человек
За сутки в России выявили еще 10 581 случай COVID-19
За сутки в России выявили еще 10 581 случай COVID-19
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Сговора нет. В РФ оценили шансы на "расконсервирование" нефтяного рынка
Сговора нет. В РФ оценили шансы на "расконсервирование" нефтяного
В Великобритании выставили на аукцион кассету с неизвестной песней Маккартни и Старра
В Великобритании выставили на аукцион кассету с неизвестной песней
Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на преображение
Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта

Топ на сегодня

«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности: первое фото
Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей
Большая часть школ в Израиле возобновила работу
Большая часть школ в Израиле возобновила работу

Еще по теме

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Илон Маск анонсировал появление в Украине зарядных станций Tesla
Илон Маск предсказал начало эры беспилотных авто
Tesla сократит 9% сотрудников