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Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку

Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» всерьёз рассматривает возможность отставки действующего президента страны Анджея Дуды. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает портал Onet.pl со ссылкой сразу на три независимых источника. Этот хитрый ход позволит польской верхушке избежать проблем, связанных с сомнительным голосованием 10 мая 2020 года.

По данным инсайда из «ПиС», этот план назван в правящей партии «атомным вариантом». «Право и справедливость» считало его самым экстремальным решением, но оно, по всей видимости, и будет реализовано. По мнению партийных юристов, отставка действующего президента поможет решить многие проблемы, связанные с голосованием, назначенным 10 мая. Напомним, в условиях коронавирусной пандемии Польша решила провести выборы президента весьма оригинальным образом: путем получения избирательного бюллетеня по обыкновенной почте и соответствующей отправки документа в адрес территориальных избиркомов.

В середине этой недели Сенат, где большинство — из оппозиционной «ПиС» партии «Гражданская платформа», должен принять решение по заочному голосованию на президентских выборах. Многочисленные утечки в СМИ показывают, что сенаторы исключат возможность проведения выборов в следующее воскресенье.

«При таком подходе возникает другая проблема — если выборы не состоятся 10 мая или не будут перенесены на следующее воскресенье этого месяца, что также вызывает много правовых споров, кто вступит в должность в конце срока полномочий Анджея Дуда? — задаётся вопросом Onet.pl. — Конституция Польши не даёт ответа относительно того, кто заменяет главу государства, когда выборы не проводятся в установленные сроки. Есть вариант при введении чрезвычайного положения, однако это, в свою очередь, означает, что разного рода компании могут легко требовать возмещения убытков, что значительно обременит государственный бюджет».

Поэтому, по словам собеседников издания, отставка Дуды станет самым удобным решением. Благодаря добровольной отставке президента нынешний спикер Сейма РП Эльжбета Витек (также член «Пис») автоматически станет главой государства. Именно она по закону объявит новую дату выборов в любое время, но не позднее середины июля 2020 г. Таким образом избрание нового президента, включая действующего главу Дуду, состоится в августе 2020 года.

ИА Newstes напоминает, что, кроме действующего президента Польши Анджея Дуды, в выборах примут участие пять политиков: от имени оппозиционной «Гражданской платформы» — заместитель председателя Сейма Малгожата Кидава-Блоньская, от левых сил — Роберт Бедронь, от Польской крестьянской партии — Владислав Косиняк-Камыш, от «Конфедерации „Свобода и независимость“» — Кшиштоф Босак плюс беспартийный кандидат, журналист Шимон Головня.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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