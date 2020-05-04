Иран «нагнал» туман: страна возвращается к персидской денежной единице

Влада Некрасова

Меджлис (парламент (Ирана сегодня, 4 мая, одобрил законопроект об изменении названия национальной валюты страны и её деноминации. Денежная единица Исламской Республики будет называться туманом. Его обмен на нынешние риалы произойдёт в соотношении один к 10 000, передаёт государственное информагентство IRNA.

Иранские законодатели проголосовали за поправки к закону о денежно-кредитной и банковской деятельности. Ими Центральному банку ИРИ поручается осуществить переход к новой денежной единице с учётом валютного резерва страны и её обязательств перед Международным валютным фондом. Закон также гласит, что риал будет оставаться в обороте наравне с туманом в течение двух лет. Центробанк Ирана должен провести подготовительную работу перед переходом к туманам в течение двух лет с момента принятия поправок к указанному закону.

Правительство Ирана одобрило представленный ЦБ проект проведения денежной реформы ещё в 2016 году. Затем в течение нескольких лет обсуждались детали законопроекта.

Туман не новое для иранцев название их национальной валюты. В 1932 году в Иране была проведена денежная реформа, вместо персидского тумана был введён риал. На купюрах Центробанка ИРИ и на ценниках в магазинах фигурировал риал, однако в повседневной речи иранцы предпочитают называть свою валюту туманом, что вносило определённую путаницу.