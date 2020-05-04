Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая

Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая

В Москве школьникам выставят итоговые оценки 15 мая, после этого продолжать учебу в дистанционном формате можно будет по желанию. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок. Ученики девятых и 11-х классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая», — информируют власти Москвы.

До 11 мая школьники не учатся, с 12 по 15 уроки будут идти дистанционно по расписанию. Пока же, во время праздников, ученики могут по желанию посещать онлайн-занятия на образовательных интернет-ресурсах.

Школы Москвы перешли на дистанционный формат с 21 марта, но для дошкольников и учеников младших классов были организованы дежурные группы. Сейчас, в период праздников, работа групп и дистанционная учеба приостановлены.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Катя Жужа: «Полтора года я не могла забеременеть»
Катя Жужа: «Полтора года я не могла забеременеть»
ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса
Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса
Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного потока-2»
В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного
МИД Польши: Идея дать ЕС высшую власть провалилась
МИД Польши: Идея дать ЕС высшую власть провалилась
Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США
Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США
Иран «нагнал» туман: страна возвращается к персидской денежной единице
Иран «нагнал» туман: страна возвращается к персидской денежной единице
Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая
Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая
Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски
Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски
Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана
Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана
МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"
МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"

Топ на сегодня

Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции Салах-эд-Дин
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции

Еще по теме

Проекты финалистов конкурса «Лидеры России» оценили в школах
Московские школьники смогут выполнять домашнюю работу через интернет
В Тюмени отменили занятия для учеников 1-4 классов
Результаты ОГЭ 2016 по паспортным данным, официальный сайт 2016: где и когда можно узнать количество баллов?