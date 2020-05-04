Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая

Анастасия Иванова

В Москве школьникам выставят итоговые оценки 15 мая, после этого продолжать учебу в дистанционном формате можно будет по желанию. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок. Ученики девятых и 11-х классов смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая», — информируют власти Москвы.

До 11 мая школьники не учатся, с 12 по 15 уроки будут идти дистанционно по расписанию. Пока же, во время праздников, ученики могут по желанию посещать онлайн-занятия на образовательных интернет-ресурсах.

Школы Москвы перешли на дистанционный формат с 21 марта, но для дошкольников и учеников младших классов были организованы дежурные группы. Сейчас, в период праздников, работа групп и дистанционная учеба приостановлены.