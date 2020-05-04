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Ивановские полицейские поручили местному жителю продать порох и завели дело

Ивановские полицейские поручили местному жителю продать порох и завели дело

В Иваново задержаны двое полицейских, которые сначала поручили местному жителю продать порох, а затем завели дело о незаконном сбыте взрывчатых веществ.

Стражи порядка объяснили ранее судимому мужчине, что продажа пороха требуется в интересах следствия. Тот нашел еще одного человека, который и осуществил сделку. Согласно публикации СК, он был уверен в законности своих действий и оправдывал их оперативно-розыскными мероприятиями.

"Таким образом, сотрудники полиции с целью улучшения показателей эффективности своей работы спровоцировали совершение преступления в сфере незаконного оборота оружия, искусственно создав доказательства факта незаконного сбыта взрывчатых веществ", – пояснили следователи.

Суд избрал в отношении полицейских помещение под стражу. Ведутся процессуальные и следственные действия по статье 286 УК – превышение должностных полномочий. В расследовании принимают участие также сотрудники ФСБ.

Как сообщал Ruposters, ранее кубанские полицейские заставили задержанного нарвать конопли и сами получили по году колонии.

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По материалам: uposters.ru

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